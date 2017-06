Sénégal: Diourbel/ Prière de la Korité - Les imams plaident pour la fin des sketchs sur l'islam

A la Grande Mosquée de Medinatoul, c'est Serigne Fallou Mbacké, le petit frère de Serigne Mountakha qui a dirigé la prière de l'aid el fitr. Il invite les nombreux fidèles mourides présents à la prière, au culte de Dieu. «Tout ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'être des talibés, est contenu dans ce sermon», dit-il. C 'est notre seul mission sur terre. «Adorer Dieu, poursuit-il, c'est respecter scrupuleusement ses recommandations et éviter ses interdits». Il a remercié le chef de l'Etat représenté par le gouverneur de la région de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndao pour toutes les actions menées a l'endroit des foyers religieux.

L'imam Ratib de la grande Mosquée a, par ailleurs, exhorté les différents acteurs politiques à s'inspirer de la France qui a connu cette année deux élections calmes et paisibles. Les députés qui seront élus à l'issue de ce scrutin, doivent représenter le peuple et ils ne doivent pas passer leur temps à dormir à l'hémicycle.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.