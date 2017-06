«Nous avons environ six mille réfugiés qui ont manifesté leur intérêt de rester au Sénégal. Nous travaillons présentement avec la commission nationale pour les réfugiés, les rapatriés et des déplacés internes pour satisfaire leur préoccupation. Mais, je signale que la tâche n'est pas du tout facile pour la simple raison, la plupart des réfugiés sont arrivés au sénégalais sans documentation. En plus, certains ont fait des enfants qu'ils n'ont pas déclarés à l'État civil et nous devons donc reconstituer tous ces événements cas par cas pour pouvoir disposer d'une documentation à transmettre aux autorités sénégalaises. Présentement, nous travaillons sur un groupe qui concerne les mariages mixtes entre une sénégalaise et un réfugié ou vice versa qui n'ont pas d'ailleurs enregistré leur mariage. Mais, en attendant la reconstitution de leurs documents, nous sommes en train de travailler avec eux à trouver des projets susceptibles de faciliter leur intégration pour qu'ils ne soient pas après un fardeau dans le dos du Sénégal.

«Nous avons près de 12000 réfugiés mauritaniens qui sont là depuis de longue date. Nous sommes informés des problèmes qu'ils rencontrent par rapport à la question des documentations. Ils avaient reçu des documents pour 5 ans qui sont expirés aujourd'hui. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère qui s'occupe de ce sujet pour que ces documents soient étendus désormais à 10 ans parce que nous avons des réfugiés de longue durée et qui leur permettent d'accéder à tous les services dont bénéficie un Sénégalais détenteur d'une carte d'identité nationale. En 2015, nous avions saisi le ministre de l'Intérieur en charge de cette question et ce dernier a pris une mesure immédiate en adressant un message à ses collaborateurs sur le terrain pour leur dire que cette carte est un document délivré par l'autorité. En conséquence, elle doit permettre à son détenteur d'accéder à tous les services dont bénéficie un Sénégalais détenteur d'une carte d'identité nationale. Les autorités sénégalaises avaient aussi adressé aux institutions financières dont notamment la Bceao qui, en retour, a saisi toutes les autres banques pour les informer de cette décision de l'autorité. Malgré cela, nous avons de temps en temps des refugiés qui nous signalent que certaines continuent à leur fermer les portes. Là, également, pour décanter cette situation, le Hcr mène un plaidoyer direct avec l'institution concernée à travers parfois des descentes sur le terrain ou correspondance ceci pour vous dire que c'est un travail de longue haleine».

