Sénégal: Fin du championnat national de football - Linguère et l'Us Gorée basculent en Ligue 2, Ndiambour s'accroche

Le podium est complété par Diambars (3e, 40 points). Les Académiciens de Saly délogent le Jaraaf de Dakar (4e ; 39 points). Les «Vert et Blanc» ont terminé par une défaite (1-0) face à l'Us Ouakam (8e, 32 points). Au même moment, l'équipe de Niarry Tally Grand Dakar et Biscuiterie (Ngb), achevait sa saison à la 6e place (37 points) après le succés devant le stade de Mbour (2-1). Les Stadistes finalistes de la Coupe de la Ligue occupent la 9e place du classement (30 points).

L'équipe du président Me Augustin Senghor fait ainsi les frais de l'instabilité dont elle a fait montre depuis le début du championnat. Avec à la clé une élimination précoce en préliminaires de Ligue africaine de champion et le départ de son entraineur Aly Maal remplacé au pas de charge par le directeur technique Bassouaré Diaby. Le club insulaire sera accompagné en division inférieure par la Linguére de Saint Louis qui a lourdement chuté en déplacement sur la pelouse de Diambars (3-0). Le déclic tant attendu avec le départ de l'entraineur portugais Salvadore n'a finalement pas eu l'effet escompté pour des SaintLouisiens longtemps confinés dans le ventre mou du classement. Pis, la défaite concédée à domicile face à l'Uso, lors de l'avant dernière journée aura été fatale. Cette derniére défaite profite à ses concurrents, le Ndiambour de Louga et Teungueth FC.

L'Union sportive goréenne a enterré les derniers espoirs de se maintenir en Ligue 1 après la défaite subies samedi 24 juin, en déplacement face à Mbour Petite côte (2-0) pour le compte de la 26e et dernière journée du championnat. Les champions du Sénégal finissent à la dernière place du classement et retournent en division inférieure deux ans seulement après leur retour dans l'élite.

De championne en titre, l'Union sportive goréenne a terminé à la derniére place du classement final du championnat de Ligue 1 qui a pris fin ce samedi 25 mai avec la 26ème et derniére journée. En s'inclinant devant Mbour Petite côte (2-0), les Goréens ont grillé leur dernière carte de rester dans l'élite. Ils seront accompagnés en division intérieure par la Linguère de Saint Louis qui a été décrochée suite à la lourde défaite subie en déplacement face au Diambars de Saly (3-0). Au même moment Ndiambour de Louga et Teungueth Fc, se sauvaient d'une relégation.

