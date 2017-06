Sénégal: Sédhiou/ Célébration de l'Aïd El Fitr sous le signe du travail bien fait - Un bon hivernage, des éléctions apaisées...

A l'instar de la communauté musulmane du Sénégal, Sédhiou a célébré hier, lundi 26 juin, la fête de l'Eïd El Fitr sous le signe d'appels multiples en faveur de la cohésion sociale et du bien-être des populations : un hivernage calme, tout comme des élections législatives dans la douceur, c'est le souhait unanimement exprimé par les fidèles ayant convergé vers la grande mosquée. Celle-ci doit faire l'objet d'une rénovation dans les semaines à venir, selon le maire de la ville Abdoulaye Diop. L'imam ratib Boubacar Dramé a exhorté les fidèles à la dévotion telle qu'observée durant le mois béni de ramadan.

Ces deux Raka du Fitr marquent la fin du mois béni de Ramadan mubarak, période de dévotion à Allah le Tout Puissant Miséricordieux, le très Miséricordieux. Juste après le rituel des deux raka de l'eïd, l'imam ratib El Hadji Boubacar Dramé s'est livré à l'exercice d'un prêche axé sur les bienfaits du ramadan et l'impératif de les poursuivre pour renforcer, dit-il, la cohésion sociale, la dévotion, la solidarité et le travail bien fait. A ce sujet, l'imam ratib El Hadji Boubacar Dramé, a invité les populations au travail de la terre pour combattre la précarité et assurer l'autosuffisance alimentaire.

Dans son adresse, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives a rassuré que l'Etat du Sénégal est dans la dynamique pour une disponibilité à temps des intrants et autres équipements agricoles : «en cette journée spéciale de bénédiction, je souhaite un bon hivernage à la fois pluvieux et calme et qui va arroser les cultures au profit de l'alimentation. Prier pour la paix en Casamance et partout au Sénégal. J'en profite pour annoncer que l'Etat du Sénégal a déjà pris les dispositions pour que les équipements agricoles déjà subventionnés à un plafond de 70% arrivent à temps aux producteurs», a déclaré Alioune Badara M'bengue.

Et de poursuivre : «des lignes de financement via l'agence nationale de la promotion et de l'emploi des jeunes (ANPEJ) sont aussi disponibles pour accompagner les jeunes». L'adjoint au gouverneur a, par ailleurs, invité les acteurs politiques au calme pour une bonne organisation des élections législatives du 30 juillet prochain : «nous mettons à profit cette occasion pour prier afin que les élections législatives du 30 juillet prochain se tiennent dans de bonnes conditions ; et j'en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs politiques», a notamment fait observer Alioune Badara M'bengue, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de Sédhiou.

Le maire de la ville de Sédhiou Abdoulaye Diop est satisfait des chantiers en cours dans sa commune : «je formule mes vœux les meilleurs de bonne santé et de réussite à tous les citoyens de Sédhiou et à tous les Sénégalais. Et c'est l'occasion aussi pour moi en tant qu'édile de la ville de remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement dont le premier ministre. Sédhiou qui présentait l'une des physionomies les plus hideuses du pays retrouve progressivement son envol grâce à l'attention que le chef de l'Etat Macky Sall accorde à notre région et notre ville. Depuis l'indépendance en 1960, Sédhiou vient de connaître ce que c'est un président en termes d'investissement».

Il ajoute que les travaux de rénovation de la grande mosquée de Sédhiou vont incessamment démarrer : «l'architecte du président de la République est venu ici à Sédhiou et les travaux de rénovation de la grande mosquée ne sont plus qu'une question de jours».

A la fin de la prière, les fidèles ont échangé des poignées de mains en signe de pardon, de communion et de dévotion à Allah.