Sénégal: Décès de l'ancien Premier ministre Habib Thiam - Un homme d'Etat s'en est allé

Il avait 84 ans. L'ancien Premier ministre Habib Thiam est décédé hier, lundi 26 juin, jour de la Korité ou de l'Aïd el-Fitr pour la grande majorité des musulmans du Sénégal. L'homme était connu pour avoir occupé les plus hautes fonctions : Premier ministre à deux reprises ; d'abord entre janvier 1981 et avril 1983, puis entre avril 1991 et juillet 1998. L'une et l'autre fonction sous la présidence d'Abdou Diouf, dont il a été «le condisciple» et «le compagnon en politique», selon ses propres mots. Dans «Par devoir et par amitié» publié aux Editions du Rocher en 2001, Habib Thiam écrit donc : «J'ai été le condisciple, le compagnon en politique et le Premier ministre d'Abdou Diouf, successeur de l'illustre Léopold Sédar Senghor, que l'Histoire a retenu comme un grand bâtisseur par le verbe et par l'action. Je demeure l'ami d'Abdou Diouf qui, par sa vision et sa lucidité, aura offert au Sénégal, en ces temps difficiles, une démocratie apaisée en pleine vitalité.»

Toujours dans cet ouvrage, le socialiste Habib Thiam, qui a été le président de l'Assemblée nationale entre 1983 et 1984, donc «entre ses deux séjours à la Primature», raconte comment il est «entré en politique par devoir», lui qui appartient comme il dit, à cette «génération de cadres sénégalais sortis des universités françaises», alors que son pays accédait à l'indépendance en 1960.

Du 19 novembre 1962 au 9 décembre 1963, Habib Thiam occupe donc les fonctions de Secrétaire d'Etat à la Présidence de la République, chargé du Plan et du Développement, puis ministre du Plan et du Développement, entre le 9 décembre 1963 et le 6 mars 1968. Le 28 février 1970, il est nommé ministre du Développement rural.

Habib Thiam était aussi un «athlète accompli» : «médaillé d'or aux Jeux mondiaux de 1957 et deux fois champion de France de l'épreuve du 200 mètres», en 1954 et en 1957.

Nos condoléances à sa famille biologique, à ses amis et à ses compagnons politiques.

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS..

ABDOULAYE WILAN, PORTE-PAROLE DU PS : «Habib Thiam, ce modèle de courage politique, de pondération et conviction, nous manquera »

L'histoire retiendra de cette grande figure post-indépendance qui fut un maillon essentiel dans le destin politique du Sénégal deux principes fondateurs qu'Habib Thiam avait incarnés avec constance et détermination. Le premier principe est celui de Max Weber, à avoir l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité.

Toute sa vie durant, il s'était identifié à cette exigence conforme à l'idéal républicain et à sa sacralité. Il répondait à la définition pleine et entière de l'homme d'État.

Le deuxième principe qu'il avait érigé au rang de philosophie de vie et de vision, il l'avait tiré du mot culte du penseur danois, le philosophe Kierkegaard : «Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin ». C'était un militant du socialisme, de la social-démocratie. Il fut l'une des grandes consciences du Ps du Sénégal auquel il donna le meilleur de lui-même. Habib Thiam, ce modèle de courage politique, de pondération et conviction, nous manquera.

De tous les anciens Premiers Ministres, politiquement engagés, tout comme chez les anciens Présidents de l'Assemblée Nationale, politiques, à l'exception de rares exemples, Habib Thiam aura été le seul à n'avoir pas quitté son parti sous prétexte de divergences politiques. Il restera dans l'histoire un homme de conviction, de fidélité. Un grand homme s'en est allé. Qu'Allah l'accueille en son vaste paradis !