Sénégal: Pléthore de listes aux législatives du 30 juillet - Macky espère un«modus Opérandi»

Le bon déroulement du scrutin, le 30 juillet prochain, pour les élections législatives, préoccupe au plus haut sommet de l'Etat. Conscient de la complexité de la situation avec 47 listes, le président de la République, Macky Sall, a sollicité l'aide la commission électorale nationale autonome (CENA) afin que cette dernière trouve un modus operandi (mode opératoire ou manière de procéder) entre les acteurs pour mener à bien cette opération qui hante le sommeil des hommes politiques, mais aussi des électeurs.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a refusé de trancher le débat sur les divisons notées dans les célébrations des fêtes de Korité et de Tabaski au Sénégal. Macky Sall a préféré plutôt appeler à la tolérance.

Bulletin unique ! Isoloir unique ! Le Sénégal cherche une bonne formule pour régler l'épineuse question du déroulement du scrutin du 30 juin prochain, à cause d'une pléthore de listes (47 au total) pour les élections législatives. Alors que les acteurs politiques peinent à accorder leurs violons, le Chef de l'Etat saisit la commission électorale nationale autonome pour voir le bout du tunnel.

Macky Sall, espère ainsi que la CENA et les acteurs politiques pourront trouver "un modus operandi" devant permettre un bon déroulement du scrutin législatif du 30 juillet auquel prendront part 47 listes de partis et coalitions de partis.

"J'espère que la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les acteurs politiques pourront trouver les convergences qui permettront, suite à la prolifération des listes aux législatives, de trouver un modus operandi permettant aux citoyens d'exercer leur devoir civique sans grande entrave", a-t-il déclaré hier, lundi 26 juin, en marge de la prière de la Korité à la Grande Mosquée de Dakar.

Pour le président de la République, la CENA, en sa qualité d'organe de contrôle des élections, doit appeler au dialogue les acteurs, la majorité, l'opposition, les non-alignés pour que les élections du 30 juillet soient un "renforcement" de la démocratie sénégalaise et non "un recul".

"Le Sénégal est un pays où les élections se tiennent depuis 1860. Les élections ne doivent pas être source de problèmes si les acteurs ne veulent que la paix et le développement du pays. Le gouvernement ne fera que ce que dicte la loi. Nous avons apporté toutes les facilités, les cartes d'identité biométriques vont permettre une garantie de transparence. Personne ne va voter deux fois", a fait savoir Macky Sall.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, souligné que les élections législatives le 30 juillet sont "'une étape dans la marche démocratique du Sénégal".

"C'est une étape, j'espère, qui va être franchie avec allégresse, avec lucidité parce que notre modèle démocratique est mature. Le Sénégal a rencontré des épreuves beaucoup plus difficiles. Je lance un appel à toute la classe politique, aux citoyens pour qu'ils se mobilisent et qu'ils exercent leurs droits et leurs devoirs de citoyens", a-t-il ajouté.

"Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui a en charge l'organisation des élections n'a ménagé aucun effort pour que le scrutin se déroule dans d'excellentes conditions", a indiqué Macky Sall.

Le Chef de l'Etat refuse de trancher

Le Chef de l'Etat Macky Sall a adressé son traditionnel message à la Oumah Islamique après la prière de la Korité à la grande mosquée de Dakar. Il en a profité pour répondre à un appel de l'Imam Ratib de la grande mosquée qui a demandé à ce que le gouvernement tranche sur la question de la Korité, fêtée dans la divergence. Selon le chef de l'Etat, cela n'est pas une prérogative du Gouvernement et a appelé à plus de tolérance, tout en présentant ses condoléances à la famille du Premier ministre, Habib Thiam et du Khalife de Pire, Serigne Moustapha Cissé.

"Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'assister à cette prière de la Korité édition 2017, après un mois complet d'abstinence et de dévotion. Je voudrais présenter mes meilleurs vœux à toute la communauté nationale, à la Oummah et à l'ensemble des habitants de cette planète. Cette fête a été marquée par le deuil avec la disparition du Khalife de Pire et de l'ancien Premier ministre Habib Thiam qui vient de nous quitter. Je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances à la nation entière. J'ai une pensée pieuse pour les malades, nous leur souhaitons prompt rétablissement, ainsi que ceux qui sont privés de liberté. Je félicite l'imam El Hadj Alioune Moussa Samb pour son sermon plein de sens et d'enseignement, nous pourrons tous méditer sur ses paroles. Sur la question de la fête de la Korité, il faut de la tolérance, l'islam est la religion du juste milieu. Que chacun puisse exercer sa foi comme il l'entend dans le respect des piliers", a-t-il prôné.