Burkina Faso: «Wallay», l'histoire d'un jeune Burkinabè devenu trop petit Français

Un traquenard, car l'oncle Amadou veut obliger Ady à travailler pour rembourser sa dette. Le petit Français pourra néanmoins compter sur son grand cousin et surtout sa grand-mère pour l'aider à surmonter des épreuves. Film métissé, film sur la richesse du métissage, Wallay a déjà fait le tour du monde des festivals. Il séduit par sa fraîcheur et son message positif.

Berni Goldblat, originaire de Suisse, mais vivant au Burkina Faso depuis plus de 20 ans, filme ce voyage d'un petit Français dans le village d'origine de son père comme un récit initiatique : « Ce qui m'intéressait évidemment est d'être dans le regard de ce gamin qui est à la fois ébloui par l'Afrique qu'il fantasme - il a sa petite médaille autour du coup, il n'y était jamais, il ne parle pas la langue, donc, c'est vraiment un petit Français à part de la couleur de sa peau. Et très vite, il se rend compte du traquenard... »

