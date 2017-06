Tunisie: Arij Mkhinini, lauréate nationale des sciences techniques

La palme revient au lycée pilote avec un taux de réussite de 100%. Il est suivi du lycée Ksiba- Zaouia -Thraiette (54,7%), du lycée Farhat Hached de Msaken (53,53%), du lycée Sidi Bou Ali (46,26%), du lycée de Hammam-Sousse 2 ( 45,88%), du lycée de la cité Erriadh( 45,19%).

Une seule lauréate du prix présidentiel : Arij Mkhinini -- du lycée pilote de Sousse, section sciences techniques-- a réalisé le meilleur score à l'échelle nationale (19,36/20).

A noter que les meilleurs scores au niveau régional ont été réalisés par 6 candidats à savoir : Sarra B.Saad du lycée pilote , section sciences expérimentales(19/20), Nada Hmila du lycée pilote de Sousse, section mathématiques (18,38/20) , Walid Guirat du lycée Farhat Hached de Msaken, section sciences informatiques (17,31/20), Zeineb El Arbi , du lycée Tahar Sfar section Eco-gestion (16,9/20),Jasser Yacoubi du lycée Ksiba-Zaouia-Thraiette, section lettres (15,56/20) et enfin Nada Touzani du lycée 2 mars 1934 section sport (13,51/20).

Arij Mkhinini, née le 12 juin 1998 à Msaken, est la benjamine de 3 sœurs: Yasmine (diplômée de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir, spécialité mécanique), Mayssa (étudiante en architecture à l'école nationale d'architecture et d'urbanisme à Tunis) et Asma (doctorante en électronique à l'ENISO). Contactée par la Presse, elle affirme dédier son succès à sa famille, surtout sa mère Souhir et son père Abdessattar (tous les deux sont des enseignants), ainsi qu'à ses enseignants du lycée pilote de Sousse. « Le secret de ma réussite réside en ma persévérance et mon travail continu et régulier. De plus, les enseignants sont compétents. Quant à mes parents, ils m'ont bien soutenu surtout moralement et psychologiquement. Mon rêve est de bénéficier d'une bourse d'Etat pour poursuivre mes études supérieures en Allemagne (spécialité mécanique) », indique-t-elle.