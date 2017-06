Tunisie: Appel à candidature - Tunisia Factory 2018

4 jeunes réalisateurs tunisiens seront sélectionnés à l'issue de cet appel et invités à coécrire et coréaliser 4 courts-métrages (de 12 à 15 mn) avec 4 jeunes réalisateurs étrangers.

Après Taipei Factory en 2013, Nordic Factory en 2014, Chile Factory en 2015, South Africa Factory en 2016, Lebanon Factory en 2017, le Centre national du cinéma et de l'image, en partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs, et à l'initiative de DW, Nomadis Images, Cinétéléfilms, Propaganda productions et SVP et avec le soutien de la Fondation Kamel-Lazaâr, annonce Tunisia Factory : une collection de 4 courts-métrages coréalisés par 4 tandems de jeunes réalisateurs.

La Factory permet à 8 jeunes réalisateurs d'exprimer leur talent en coréalisant un court-métrage et de rencontrer des partenaires pour leurs longs métrages en développement dans «le plus grand festival au monde». La Factory s'installe chaque année dans un pays différent.

