Tunisie: La justice tranchera

Le syndicat de base des agents de la santé relevant de l'Union générale tunisienne du travail avait publié samedi dernier sur Facebook des photos montrant la circoncision collective et traditionnelle de quelques garçons issus de familles nécessiteuses. Cet événement a déclenché un tollé général sur les réseaux sociaux et provoqué la colère des médecins.

«Toutes les opérations de circoncision qui ne sont pas pratiquées dans les services de chirurgie sont interdites et sont passibles de sanctions», a prévenu le ministère, précisant qu'un tarif réduit et unifié a été fixé pour ce type d'opérations effectué dans les hôpitaux publics.

A la lumière des résultats de l'enquête qui a été ouverte par le ministère et du rapport de la commission de l'inspection médicale et administrative, il a été décidé de soumettre tous les enfants victimes de cette opération à un examen médical.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.