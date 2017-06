Afrique: CAF Ligue des Champions / USMA - Farouk Chafaï s'attend à un match difficile face à Al Ahly Tripoli

L'USM Alger a battu mercredi dernier le Zamalek (2-0), pour le compte de la 4ème journée dans le Groupe B de la Ligue des Champions de la CAF. Avec cette victoire, les gars de Soustara s'emparent de la tête du Groupe B avec 7 points !

« On a réussi à se replacer en pole position après ce beau succès face au Zamalek chez nous, et la qualification nous tend la main, mais il ne faut pas oublier que la concurrence est très rude entre les équipes, entre autres avec le Ahly de Tripoli qui est revenu en force. Pour nous, il va falloir récolter d'autres points pour assurer définitivement cette qualification aux quarts de finale, » a confié le défenseur central des Rouge et Noir, Farouk Chafaï, dans des propos relayés par Le Buteur.

L'USMA, qui n'a obtenu qu'un seul point de ses deux précédents déplacements au Zimbabwe et en Egypte, se devait de l'emporter contre le Zalamek pour ne pas se faire distancer dans la course, surtout après le retour en force des Libyens du Al Ahly Tripoli. La cinquième journée de la CAF Ligue des Champions devrait être décisive pour l'USM Alger en rendant visite au Ahly Tripoli (le match aura lieu à Sfax en Tunisie). Un résultat positif permettrait aux Algérois de mettre un pied en quarts de finale, surtout qu'ils auront à accueillir Caps United au cours de la sixième et dernière journée de la phase de poules.

« Ce sera un match très difficile, il semble que ce sera compliqué car il s'agit là d'une équipe qui partage avec nous la première place au classement, donc forcément on va travailler dur pour être prêt à ce rendez-vous et réaliser un très bon résultat afin de passer ce tour, Inch'Allah. On ne va pas en Tunisie en victime, mais on sait que ce ne sera pas facile ni pour nous ni pour eux, a ajouté le joueur. Ils sont revenus en force lors des deux dernières journées de cette poule, et ils ont pu nous rejoindre à la première place, il faut être très vigilants face à un adversaire qui ne sera pas du tout le même qu'on a rencontré au match aller. »