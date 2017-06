Afrique: Rugby / Africa Gold Cup - Bons débuts du Zimbabwe et de l'Ouganda

Les six équipes nationales vont s'affronter entre elles en 5 matches, en matches aller simple. La compétition se disputant du 24 juin au 5 août prochains. Le vainqueur sera champion d'Afrique et les 5 premières équipes auront ainsi la possibilité de disputer en 2018 la phase qualificative à la Coupe du monde de 2019

Deux matches étaient au programme: le Sénégal recevait le Zimbabwe à Dakar et l'Ouganda rendait visite au Kenya à Nairobi. La sélection de rugby du Zimbabwe a bien débuté le tournoi des six nations africaines, de le Rugby Africa Gold Cup, en allant battre le Sénégal (28-16) à Dakar, alors que l'Ouganda a imposé le nul au Kenya (33-33) à Nairobi, lors de la 1ère journée du tournoi.

Le coup d'envoi de le Rugby Africa Gold Cup a été donné samedi dernier avec sur la ligne de départ les six meilleures équipes nationales de rugby du continent : Namibie, Kenya, Ouganda, Sénégal, Zimbabwe et Tunisie.

