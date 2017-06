Algérie: Coupe de la CAF - Le MC Alger vise le trophée

Le MC Alger, leader du groupe B de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) avec 8 points, est tout prêt de composter son billet pour les quarts de finale de la compétition. Les partenaires de Faouzi Chaouchi sont bien partis pour valider leur ticket au prochain tour de cette compétition, et ça peut se faire dès la 5e et avant dernière journée de cette phase des groupes.

Après avoir arraché un premier objectif de terminer à la deuxième place du championnat algérien il lui restait donc la coupe d'Algérie et la coupe de la CAF. Malheureusement les Vert et Rouge d'Alger ont été éliminés, en demi-finale de la coupe d'Algérie. Toutefois, les Mouloudéens restent, sur un troisième objectif en ambitionnant cette saison 2016/2017 d'aller au bout de l'aventure africaine en tentant d'arracher ce Trophée de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

