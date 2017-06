Sénégal: Macky Sall salue le rôle de Serigne Moustapha Cissé dans la diplomatie sénégalaise

Dakar — Le défunt Khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, a joué un grand rôle dans la diplomatie sénégalaise, de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf , a soutenu le président de la République, Macky Sall.

Le Khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, est décédé samedi à Dakar, à l'âge de 83 ans. Il a été inhumé le même jour à Pire.

Serigne Moustapha Cissé a été pendant plusieurs années ambassadeur du Sénégal en Egypte et au Koweït et conseiller spécial des présidents Léopold Senghor et Abdou Diouf.

"Il fut une grande personnalité dans ce pays, qui a joué un grand rôle dans la diplomatie depuis le président Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Abdou Diouf", a-t-il déclaré dans des propos diffusés sur le site thies24.com lors de la présentation, ce lundi, des condoléances de la nation à la famille du défunt.

Le président Sall s'exprimait en présence du nouveau Khalife de Pire, Serigne Mansour Cissé, du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy "Al Amine", du Khalife général de la Famille omarienne, Thierno Bassirou Tall, etc.

Le président Sall a rappelé à l'assistance qu'il sentait, lors des discussions avec lui, qu'il avait beaucoup de connaissances et d'expériences, surtout en matière de diplomatie avec les arabes et les pays musulmans.

Macky Sall a rappelé que l'ambassadeur Serigne Moustapha Cissé a eu à occuper de hautes responsabilités au Sénégal, notamment au sein de la Commission au pèlerinage à La Mecque.

"Malgré le poids de l'âge, a-t-il souligné, il n'a jamais cessé de travailler pour son pays en mettant à contribution son expérience. A chaque fois, il me suggérait des idées allant dans le sens du développement du Sénégal."

Macky Sall affirme que durant son magistère, "il y a eu une complicité entre un père et un fils et aussi entre un président de la République et un serviteur de l'Etat".

"Un serviteur de l'Etat n'est jamais à la retraite parce que quelle que soit l'endroit où il puisse se trouver, sa réflexion est orientée vers le développement du pays. Sa réflexion a beaucoup contribué au rayonnement de notre pays à travers le monde", a encore témoigné le chef de l'Etat.

"El Hadji Moustapha Cissé est également bien connu sur le plan international. Il n'appartient pas au Sénégal et à la Oumma islamique mais à toute la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle toute la communauté internationale est venue ici pour présenter ses condoléances", a fait remarquer Macky Sall.