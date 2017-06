Cote d'Ivoire: La ville d'Abidjan accueille l'Assemblée générale constitutive du réseau des directeurs des services techniques des villes et territoires d'Afrique

Libreville — En collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, l'Union des Villes et Communes de Cote d'Ivoire (UVICOCI) et l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI), Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) (www.AfriqueLocale.org) organise l'assemblée générale constitutive du réseau des directeurs des services techniques des villes et territoires d'Afrique (Africa TechNet), du 3 au 5 juillet 2017 à l'hôtel Ivotel d'Abidjan (Côte d'Ivoire). 120 directeurs techniques des villes originaires des cinq régions d'Afrique sont attendus à Abidjan à cette occasion.

La cérémonie officielle d'ouverture des travaux de l'assemblée sera présidée par Son Excellence M. Hamed Bakayoko, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la Côte d'Ivoire.

Les travaux prévoient également deux journées de formation autour du thème: « Développement des Territoires et changements climatiques : réalités, contraintes et opportunités », organisées en partenariat avec l'association ENERGIES 2050.

Cette formation est le premier élément de réponse de CGLU Afrique à la demande exprimée par les gouvernements locaux africains de renforcer leur capacité dans le domaine de la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique, et dans la préparation des dossiers pour accéder à la finance climatique.

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique est l'organisation faîtière des collectivités locales africaines dont le congrès fondateur a eu lieu dans la ville de Tshwane, en Afrique du Sud, en mai 2005. Son siège se trouve dans la ville de Rabat (Royaume du Maroc) depuis janvier 2008. CGLU Afrique rassemble 44 associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d'Afrique, ainsi que 2000 villes du continent comptant plus de 100 000 habitants.