Sénégal: La qualité et la politique

L'actualité de ces derniers mois au Sénégal et en France est dominée par des joutes électorales avec souvent des débats opposant des ténors qui s'efforcent de convaincre le maximum d'électeurs potentiels de la pertinence de leur programme.

Le programme d'un parti politique est censé satisfaire les besoins des citoyens, de la même façon qu'une entreprise moderne compte sur la qualité de ses produits et services pour apporter "un plus" à ses clients et prendre ainsi de l'avance sur ses concurrents et la conserver. Or, force est de reconnaître que beaucoup de candidats à la dernière élection présidentielle sénégalaise n'avaient pas, en vérité, de programme à proposer.

Pourtant, la plupart des promesses des candidats à l'endroit de leurs clients d'alors - les 5 millions d'inscrits sur le fichier électoral qui représentent les 12 millions de Sénégalais - pourraient s'appuyer sur les outils de la qualité et des méthodologies connexes pour donner une véritable consistance à leur programme de gouvernement :

1. Connaître les besoins du "client" avant tout

Pour satisfaire les besoins explicites et implicites d'un individu ou d'un organisme ( Cf. 1ère définition de la qualité selon Iso 8402 :1994), encore faudrait-il pouvoir les recenser de façon exhaustive, c'est-à-dire sans rien oublier. Or, dans la pratique, cette opération est difficile si l'on ne dispose pas d'une méthodologie appropriée : l'analyse fonctionnelle du besoin permet de le faire efficacement, avec comme résultat l'établissement d'un cahier des charges fonctionnel - qui a fait l'objet d'une norme française Nf X50 - 151- et qui se résume par un tableau à 4 entrées :

- 1ère colonne : les différentes composantes du besoin exprimées en termes de fonctions à remplir ;

- 2ème colonne : les critères d'appréciation permettant de juger la façon dont ces fonctions seront remplies ;

- 3ème colonne : les niveaux fixés pour les critères, de préférence sous forme chiffrée ;

- 4ème colonne : la flexibilité, correspondant à la marge de manœuvre accordée sur le niveau de chaque critère.

En France, par exemple, l'analyse fonctionnelle a déjà été utilisée pour élaborer un décret, mais également des programmes d'enseignement.

2. Faire le diagnostic de l'existant

On a l'habitude, dans toute démarche qualité, de commencer par faire le diagnostic de l'existant. Les qualiticiens connaissent les différentes méthodes de diagnostic dont une très simple qui s'appelle la Loi de Pareto ( économiste italien, 1848-1923), ou Loi des 20-80, ou Courbe Abc qui s'adapte parfaitement aux grands ensembles, à savoir que "20% des causes sont responsables de 80 % des effets". Dans le domaine de la santé, par exemple, l'émission "Priorité santé" de Rfi du 8 juillet 2011 cite des statistiques qui montrent que 20% des enfants cumulent 80 % des problèmes de caries dentaires !

Evidemment, le résultat d'un Pareto donne tout de suite les indications en termes d'actions prioritaires.

3. Rechercher des solutions innovantes de qualité et à moindre coût

Le souci de bien utiliser l'argent du contribuable peut être appuyé par une méthodologie comme l'analyse de la valeur qui a déjà été mise en œuvre à bon escient aux Usa pour résoudre un problème récurrent de ... dépassements budgétaires comme ceux qu'on a connus au Sénégal dans un passé récent. Ceci avait fortement ému les membres du Congrès américain dans les années 70 à tel point qu'il a fallu faire appel aux méthodes idoines. Depuis lors, cette méthodologie puissante de conception et de reconception est très utilisée dans les pays développés et émergents aussi bien dans les projets étatiques que dans les entreprises privées, mais peine encore à être appliquée à grande échelle au Sénégal et en Afrique.

4. Assurer le suivi de la mise en œuvre

On se plaint toujours du manque de suivi dans les pays africains en général et au Sénégal en particulier. Le suivi fait toujours défaut parce qu'on a l'habitude de le confier à une commission, et on constate à l'évidence que "créer une commission est la meilleure façon d'enterrer un problème", car chacun va attendre que l'autre bouge et, au final, personne ne bouge ! Il faut donc changer de paradigme en responsabilisant un acteur unique, quitte à ce que cette personne ou cette entité - qui aura reçu les moyens financiers et matériels nécessaires - s'adjoigne les compétences pouvant l'aider dans sa mission.