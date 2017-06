Togo: "Une volonté manifeste de nuisance à la vie de malheureux étudiants", d'après les OSC

Après leur procès hier, les jeunes étudiants Foly Satchivi et Maruis Amagbégnon sont sortis de prison depuis quelques heures.

Cette libération, loin de satisfaire entièrement les OSC qui ont toujours soutenu la cause estudiantine depuis le début de cette affaire, donne à ces dernières une impression de "justice de deux poids deux mesures" dans la mesure où elle est assortie d'une condamnation à 12 mois de prison avec sursis et donc, laissera des traces sur le casier judiciaire de ces jeunes gens. Pour les 12 OSC (SP-BT, REJADD -TOGO, Action Sud, CRAPH, Novation Internationale, Mouvement Patriotes Togolais, MED, Ton de la Jeunesse Patriotique, MDE, CGLTE, AJAAH, Mouvement Nouveau Citoyen) signataires d'un nouveau communiqué conjoint, deux remaques sont à faire à la suite des deux procès liés à ce dossier des manifestations des 14, 15 et 16 juin 2017 sur le campus universitaire de Lomé.

Il s'agit d'une part de ce que "l'acquittement des 7 étudiants composant la première vague prouve à suffisance qu'il n'existe en réalité aucune raison valable d'arrêter et de faire subir des atrocités gratuites à des jeunes innocents qui ne réclament que de meilleures conditions de vie et d'études", et d'autre part, de ce que " la condamnation des deux autres étudiants à 12 mois d'emprisonnement avec sursis nous paraît grotesque et résulte d'une volonté manifeste de nuisance à la vie de malheureux étudiants dont le seul tort est de vouloir rendre compétitif notre Campus universitaire par rapport à ceux des pays voisins".

Compte tenu de ce qui précède, elles sont arrivées à la conclusion selon laquelle, "un jugement en appel semble opportun pour élargir totalement ces jeunes car un jugement de deux poids deux mesures ne saurait être rendu au nom du peuple togolais".

Enfin, les 12 OSC recommandent "aux autorités de toujours privilégier le dialogue au lieu de recourir à des méthodes fortes dans le rétablissement de l'ordre" et salent au passage et chaleureusement la bravoure de "tout le collège d'avocats spontanément constitué pour voler au secours de la veuve et de l'orphelin, les associations estudiantines et toute la population togolaise qui, malgré l'hostilité des forces de sécurité, ont soutenu les loyaux étudiants en inhalant la toxicité des gaz lacrymogènes dont celles-ci avaient fait usage lors de ce second procès".