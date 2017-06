Cameroun: Fête du ramadan - Des dons pour la communauté musulmane de l'Océan

« Nous sommes tous des frères. Et le partage fait notre force ». Telles sont entre autres les paroles du sénateur Grégoire Mba Mba à la communauté musulmane de Kribi ce 21 juin 2017. Formant alors une seule famille, musulmans et chrétiens de la cité balnéaire se sont réunis à la place des fêtes de cette ville pour dire merci à Allah pour tous ses bienfaits au Cameroun en général et à Kribi en particulier.

En ce neuvième mois du calendrier hégirien, le mois de la charité, Grégoire Mba Mba a saisi l'occasion pour faire des dons à la grande communauté musulmane de l'Océan. Des sacs de riz, des cartons de sucre, du lait et du poisson entre autres, devaient alors être distribués à tous les fidèles musulmans de Kribi. Un geste de cœur qui, selon le premier adjoint du chef de la communauté musulmane de l'Océan, permet à plusieurs fidèles de mieux rompre leur jeûne. Musulmans et chrétiens de la ville de Kribi sont donc unis.

La cérémonie de remise de dons a témoigné de toute la fraternité qui règne entre ces deux communautés. « Nous sommes tous enfants d'un même Dieu », a souligné Ibrahima, opérateur économique, installé à Kribi depuis des décennies. En plus du don en denrées alimentaires, le sénateur Grégoire Mba Mba a aussi promis une enveloppe d'un million 600 mille francs pour les travaux de réfection des mosquées de Kribi. « C'est un geste fort et plein d'amour. Avec ça, nous ne pouvons plus dire que nous sommes seuls. Ce geste vient affermir notre foi », fait savoir Aliou, le porte-parole de la communauté musulmane de l'Océan.