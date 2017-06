Cameroun: Forum de la diaspora - C'est parti !

Les travaux en ateliers se tiennent depuis hier à Yaoundé, en prélude à l'ouverture officielle demain de la 1a première édition du Forum de la diaspora prévue du 28 au 30 juin 2017.

Les Camerounais de la diaspora résidant dans des pays africains, européens, américains, asiatiques, etc., sont venus nombreux pour participer à la première édition du Forum de la diaspora (FODIAS 2017) qui s'ouvre demain au palais des Congrès de Yaoundé. En attendant, un pré-forum se tient depuis hier sur le site. Il s'agit des travaux en ateliers qui ont été ouverts par le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, Felix Mbayu, au nom du ministre des Relations extérieures.

Après avoir apprécié l'intérêt manifesté par la diaspora pour ce forum « qui n'a aucune couleur politique », il a souhaité la bienvenue aux participants et les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le succès des assises placées sous le très haut patronage du chef de l'Etat, Paul Biya. Le secrétaire général du MINREX a ensuite présenté le thème général de la rencontre qui est : « Le Cameroun et sa diaspora : agir ensemble pour le développement de la Nation ». Il a expliqué que ce thème a été choisi à dessein et traduit la vision gouvernementale du développement qui se veut inclusive car il faut capitaliser le lien ombilical qui existe entre les Camerounais de l'intérieur et ceux de l'étranger.

C'est ainsi que les projets de la diaspora ont été regroupés en six secteurs qui constituent, à côté de celui consacré au rôle du ministère des Relations extérieures dans la gestion de la diaspora, les fils d'Ariane des ateliers qui vont se tenir pendant deux jours, à savoir, hier lundi et ce mardi. Quatre ateliers étaient d'ailleurs prévus hier : l'atelier sur le rôle du ministère des Relations extérieures dans la gestion de la diaspora avec pour thème : les mesures administratives pour une gestion optimale des relations entre le Cameroun et sa diaspora ; l'atelier sur le secteur santé, avec pour thème : développement d'un système de santé durable au Cameroun ; l'atelier sur le secteur de la sécurité sociale, avec pour thème : la sécurité sociale inclusive au Cameroun ; l'atelier sur le secteur arts, culture, tourisme et sport, avec pour thème : le label Cameroun.

Ce mardi, le programme prévoit l'atelier sur le secteur économie, finance et développement immobilier, avec pour thème : développement économique, création des valeurs financières et immobilières ; l'atelier sur le secteur TIC et économie verte, avec pour thème : TIC, innovation, entrepreneuriat et économie verte ; l'atelier sur le secteur éducation et formation professionnelle, avec pour thème : stratégie nationale pour l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi ; l'atelier sur le secteur communication et relations publiques, avec pour thème : gestion de la communication avec la diaspora camerounaise. Felix Mbayu a aussi indiqué que les travaux en ateliers vont donner lieu a des présentations scientifiques et pratiques, au cours desquelles sont passés au crible divers avis en vue des solutions opérationnelles applicables sur le terrain pour le bien-être des populations. L'objectif final à atteindre étant de créer une synergie pour l'émergence du Cameroun.

Au menu également de ces deux jours de travaux, des rencontres B2B et l'exposition du savoir-faire des Camerounais de la diaspora dans le cadre des stands installés à cet effet. Le secrétaire général du MINREX a enfin souhaité que les travaux soient constructifs et se déroulent dans un climat fraternel et convivial.