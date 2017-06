Cameroun: Yaoundé VI - Le nouveau maire élu

La session extraordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Yaoundé VI s'est finalement tenue vendredi dernier. Après plusieurs heures de tractations, en présence du mandataire du Comité central du RDPC, Henri Eyebe Ayissi, Jacques Yoki Onana a été élu par 25 conseillers contre 13 voix pour Mme Esther Effa, l'autre candidate et un bulletin nul. Le processus électoral conduit par le préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila, a également permis d'élire les quatre adjoints à savoir, Eloi Bonaventure Bidoung, Ghislain Kwayep Mbianda, Simone Virginie Ngah et Alain Mani, respectivement comme 1er, 2e, 3e et 4e adjoints.

