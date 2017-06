Cameroun: Fraude par Simbox - la lutte se prépare

Le protocole d'accord signé jeudi dernier par les opérateurs exerçant au Cameroun vise à mettre en place un dispositif technique fiable et efficace pour contrôler le trafic.

Les quatre opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Cameroun ont signé un protocole d'accord jeudi dernier à Yaoundé. Ledit protocole supervisé par l'Agence de régulation des télécommunications (ART), vise la coordination des efforts de lutte contre la fraude par Simbox et stipule que les opérateurs s'engagent à mettre en place un dispositif technique efficace pour lutter contre cette pratique illégale qui veut que lorsqu'on reçoit un appel de l'étranger, c'est un numéro masqué qui s'affiche. Les signataires sont également invités à disposer d'outils techniques fiables fonctionnant 24 heures sur 24 et permettant de détecter et d'identifier en temps réel les numéros Simbox. En outre, cet accord engage les opérateurs à définir communément un seuil d'alerte de numéro off net détectés comme numéro Simbox. Il définit également la procédure de blocage concerté des numéros convaincus de bypass par l'opérateur du réseau auquel appartient le numéro Simbox. Par ailleurs, afin de permettre le suivi de sa mise en œuvre, le protocole préconise l'institution d'un comité technique chargé entre autres de proposer des mesures pour une amélioration du cadre règlementaire de lutte contre le bypass d'une part et des solutions techniques d'autre part. En termes de pertes, entre janvier et août 2015, plus de 65 millions de minutes d'appels téléphoniques ont été détournés au Cameroun par des fraudeurs exploitant des boîtes à outils Simbox. Cette pratique a fait perdre à l'Etat et aux opérateurs de télécoms plus de 13 milliards de F sur cette période. On retient que la fraude par Simbox se manifeste notamment lorsqu'on reçoit un appel de l'étranger et que c'est un numéro local qui s'affiche sur le portable du correspondant. Ces appels sont des numéros acheminés par Internet ou tout autre moyen via un système des boîtes à outils Sim. Le bypass téléphonique consiste donc à faire transiter des appels internationaux via un réseau local avant d'atteindre le destinataire final. En d'autres termes, des appels téléphoniques peuvent être terminés au Cameroun sans passer par les réseaux internationaux des quatre opérateurs officiels. L'objectif étant de se faire de l'argent en assimilant ces appels internationaux entrant au trafic téléphonique local et en profitant du fait que le tarif local est inférieur au tarif du régime international.

