Burundi: Les perles de Yaga - Tout est question de foi !

On revient avec une nouvelle sélection de commentaires laissés par nos lecteurs sur notre page Facebook et sur notre site. Découvrez avec nous ce que nos lecteurs pensent de nos publications et ce que notre chroniqueuse, Elodie Muco, pense de ces commentaires.

Steven Gerard Nkurikiye dans Ornella Hatungimana : La victoire des trolls et de l'hypocrisie de Dacia Munezero

«Pourquoi les filles tutsis seulement?»

C'est vraiment dommage de vouloir toujours tout ramener à l'ethnisme. Il serait temps d'apprendre à apprécier les personnes juste pour ce qu'elles sont : des êtres humains !

Maza dans L'école, est-elle vraiment un ascenseur social ? de Yvan Corneille Magagi

« Mais malheureusement ou heureusement il faut orienter ses études en fonction des possibilités d'emploi à la sortie de ses études. C'est à l'individu de s'adapter car le système quel qu'il soit broie tous ceux qui ne s'adaptent pas. Attention, si nous ne nous adaptons pas, nous disparaîtrons».

D'ailleurs, 'ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation'. N'est-ce pas Maza ?

Line dans L'école, est-elle vraiment un ascenseur social ?

« [... ] je vois l'éducation comme un kit de survie pour survivre dans la jungle qu'est le monde aujourd'hui».

Chère Line, navrée de jouer les trouble-fêtes, mais j'ai appris qu'il en faut beaucoup plus que cela pour espérer survivre dans cette jungle. Aigrie, dites-vous ? J'assume.

Ganza dans Ornella Hatungimana : La victoire des trolls et de l'hypocrisie de Dacia Munezero

« La vie est ainsi faite, dans une compétition on s'attend à tout même à des insultes parfois qui nous donnent envie de fuir et ne jamais se montrer en public... Mais le courage de continuer démontre notre détermination, et c'est ça qu'on appelle avoir un esprit de compétition. On n'abandonne pas juste parce qu'on se sent insulté, par contre, on se défend pour prouver notre valeur!!! ».

Rien à ajouter. Il a tout dit Ganza.

Yvonne Nahimana dans Kaminuza y'Uburundi: «Kugonda urutoke», intumbuzi y'ubunebwe!

« C'est un acte de foi ».

A bon entendeur... .