Guinée: Labé - Une femme poignarde son mari

Lundi 26 juin à la Mosquée du quartier du centre urbain de Labé une femme a poignardé son mardi au thorax à la suite d'une âpre discussion. C'est en sang que Amadou Oury Sow électricien de son état a été reçu par l'équipe chirurgicale du Docteur Kourouma dont l'adresse lors de l'intervention l'a tiré d'affaire.

Dans la soirée notre rédaction a rencontré la victime qui a refusé d'expliquer les causes de cet accident malheureux ,le jeune homme éperdument amoureux de son épouse a rangé sa mésaventure dans le lot de la fatalité ne voulant y rajouter aucun autre commentaire et encore moins porter plainte .

D'ailleurs à son chevet ne se trouvait à l'heure où nous allions sous presse que cette femme et une voisine, aucun autre membre de la famille n'a voulu faire le déplacement est ce par lassitude de cette situation devenue honteuse et incontrôlable ou non ? va savoir !

En tout cas dans le voisinage de la résidence du couple ,les langues se sont déliées et nous avons pu apprendre que les combats des deux tourtereaux sont récurrents et célèbres dans le quartier surtout connus de tous et que même la dame ferait vivre un enfer au quotidien à son mari à qui elle a pris l'habitude d'administrer de mémorables sévices corporelles.