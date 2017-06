Guinée: Manifestation de jeunes à Faranah - La députée Fatoumata Boh Camara appelle à la retenue !

Pour terminer, l'élue de Faranah sous la bannière du RPG arc en ciel, souhaité à ce que les jeunes de la Guinée accompagnent le Président à finaliser les chantiers qu'il a engagé à travers le pays. « Les jeunes de la Guinée en général et en particulier ceux de la Haute Guinée, au lieu de manifester doivent plutôt encourager et accompagner, le Pr Alpha Condé dans sa mission de développer le pays, dont les retombées seront pour ces jeunes », a-t-elle souhaité.

La mandatée du Sankaran a profité pour dire qu' « aujourd'hui, toutes les sous-préfectures de Faranah et plusieurs autres dans les autres préfectures de la Guinée ont bénéficié de lampadaires offerts par le gouvernement du Pr Alpha Condé. Des lampadaires qui illuminent ces différentes localités. C'est dire que le Président Alpha Condé a des grandes ambitions pour ce pays. Car, bientôt la pénurie d'eau et le manque d'électricité dans certaines localités seront des lointains souvenirs. Le cas du barrage hydro-électrique de Kaléta en est une parfaite illustration. Lorsque, ceux de Koukoutamba 280,9 MW, de Souapiti avec 240 MW verront le jour, notre pays procèdera à la vente de l'électricité vers les autres pays de la sous-région. En ce moment-là, les Guinéens ne parleront plus de manque d'électricité chez eux », a-t-elle indiqué.

Pour la députée : « les jeunes de Faranah doivent comprendre que notre préfecture Faranah est alimentée comme celles de Dinguiraye, Kissidougou et Dabola par un seul barrage qui est Tinkisso situé à Dabola. Et s'il trouve que des travaux de réaménagement sont en cours au niveau dudit barrage, il y'aura forcément des coupures momentanées, dont les populations doivent comprendre. Mais il se trouve que, pour le cas du quartier de l'Aviation, c'est une panne de transformateur dont la Direction de l'EDG a rassuré l'obtention d'un nouvel transformateur qui doit être incessamment embarqué à partir de Conakry pour Faranah. Ce n'est qu'une question de jours voir même d'heures. Le Guinéen doit apprendre à garder la patience », a-t-elle plaidé.

