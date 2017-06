Guinée: Kouroussa - Une femme trouve la mort en sauvant son fils victime de noyade

» C'est du 24 au 25 juin 2017 jour de fête de ramadan que,Mamoudou Condé, âgé de 18 ans célibataire de son état a orgonisé une cérémonie de cascade en groupe dont l'accès est interdit aux enfants dit-il. Ainsi au cours de la dense avec son groupe le jeune ,Sayo Condé, a été identifié à l'entourage. C'est ainsi que les quatre jeunes auteurs, Abou Sidibe, Mamoudou Keita, Bandjiou Keita, et le chef suprême, Mamoudou Condé, se sont précipités sur le jeune de 14 ans, Sayo Condé, inondées de coup de poing. La mère, Sounkalo kourouma, voulant sauver la vie de son enfant a été finalement frappée par les quatre présumés. Transportée d'urgence à l'hôpital, la mère de ,Sayo Conde, a succombé sur ses blessures à l'hôpital régionale de Kankan et le corps a été remis à la famille pour l'enterrement » indique nos sources.

