Guinée: Conakry - A Wanidara T5, les rails sont à la merci des ordures

«C'est bien de parler de la reprise des activités de l'usine d'alumine de Fria, il faut aussi jeter un coût d'œil sur les rails qui va servir le transport ces minerais. Parce qu'ils sont dans un état de destruction poussée. L'Etat doit adapter une nouvelle stratégie qui est celui de former les citoyens pour qu'ils comprennent c'est quoi le civisme afin de changer leurs mauvaises habitudes. Il faut que la population comprenne que les biens de l'Etat sont à protégés et non à détruire. Mais pour que cette stratégie marche les autorités publiques doivent s'y mettre réellement c'est l'occasion d'interpeller le ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté». Explique M. Keita professeur de Géographie à la T5.

Alors qu'on annonce la reprise des activités de l'usine d'alumine de Fria, les rails qui servaient autrefois au transport de minerais sont devenus méconnaissables à cause des montagnes d'ordure qui ont fini par les couvrir totalement. Au niveau du pont de la T5 on ne distingue pas les ordures des rails.

