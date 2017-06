Burkina Faso: SIDA - Plus de 7 milliards de F CFA de promesses de financement obtenus

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les Infection sexuellement transmissible (SP/CNLS-IST) a organisé, le vendredi 23 juin 2017, à Ouagadougou, la table-ronde des bailleurs de fonds pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2016-2020 et le plan d'urgence pour l'accélération de la réponse nationale 2017-2018.

Sur un gap de financement de plus 21 milliards de F CFA à rechercher, la mise en œuvre du cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA et le plan d'urgence pour l'accélération de la réponse nationale a enregistré des promesses de financement de plus de 7 milliards de F CFA lors de la table-ronde des bailleurs de fonds, le 23 juin 2017 à Ouagadougou. Cette rencontre, qui a réuni des acteurs étatiques, du privé et des partenaires techniques et financiers, avait pour but de demander l'accompagnement des bailleurs de fonds pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2016-2020 et le plan d'urgence pour l'accélération de la réponse nationale 2017-2018.

Pour le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles, Dr Didier Romuald Bakouan, la lutte contre le VIH/SIDA a enregistré des acquis au Burkina Faso avec le recul du taux de prévalence de la maladie en population générale qui se situe désormais à 0,8%. Il a cité en outre, la croissance du taux de personnes sous traitement ARV et du nombre de femmes enceintes dépistées positives bénéficiant de la prophylaxie complète ainsi que leurs enfants.

En dépit de ces avancées, a reconnu Dr Bakouan, des défis importants restent à relever. Il s'agit, entre autres, de la disparité géographique criante de la prévalence, du nombre important des personnes séropositives qui ignorent leur statut sérologique, le taux de transmission résiduelle de la mère à l'enfant du VIH qui reste largement au-dessus des normes de l'OMS et de la faible couverture en ARV des PVVIH de la file active. C'est pour faire face à la situation, à entendre le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly, présidente de la cérémonie, que le gouvernement a adopté, en juillet 2016, le Cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSN-Sida) couvrant la période 2016-2020. Ce cadre stratégique national, dont l'objectif principal est de changer les tendances d'ici à 2020 et d'aller vers zéro infection à l'horizon 2030, nécessite un financement de 116 740 345 747 F CFA.

A entendre la présidente de la cérémonie, les annonces de financement des partenaires à la date du 31 mai 2017 s'élèvent à 105 984 256 579 de F CFA, soit un gap financier de 10 756 89 168 F CFA. Mme Hadizatou Rosine Coulibaly a indiqué que pour être au rendez-vous conduisant à la fin du Sida, le cadre stratégique national est assorti d'un plan d'urgence qui requiert des efforts financiers supplémentaires de l'ordre de 10 992 753 815 F CFA. Ce qui porte, à entendre Mme Coulibaly, le gap de financement total à rechercher pour parachever la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'urgence de l'ordre de 21 748 842 983 FCFA. Elle a ajouté que le gouvernement contribue à ce plan stratégique à hauteur de plus 60 milliards de F CFA soit environ 13 milliards de F CFA par an.

A l'issue de cette table-ronde des bailleurs de fonds, le gouvernement a enregistré des promesses à hauteur de 712 460 231 de F CFA. Le 1er conseiller de l'ambassade des USA, David Young, représentant l'ambassadeur des USA, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur santé a salué l'initiative et surtout la vision des autorités burkinabè dans la lutte contre le VIH, le Sida et les IST. Au-delà de la table-ronde, les responsables du Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST) ont précisé que la liste des contributeurs reste ouverte.