Afrique: Altitude Nahouri/9e édition - Kombate Moipah au sommet du pic

Le Togolais Kombate Moipah a remporté, le samedi 24 juin 2017 à Pô, la 9e édition du semi-marathon Altitude Nahouri. Il devance la tête d'affiche l'Ethiopien Menguis Binyam Getu avec un temps de 1h18mn55s.

Après la 5e place obtenue à l'édition de 2015, le Togolais Kombate Moipah est revenu plus fort à celle de 2017 du semi-marathon, Altitude Nahouri. Le samedi dernier à Pô, il a décroché le drapeau sur le pic en 1h18mn55s devant la tête d'affiche l'Ethiopien Manguis Binyam Getu. Au départ de cette 9e édition, ils étaient 183 athlètes venus d'Ethiopie, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Mali, des Etats-Unis d'Amérique et du Burkina Faso. La compétition consiste à parcourir 21 km suivi de l'ascension du pic Nahouri haut de 447 m. Déjà à 6 km de la course quatre coureurs se sont détachés du lot. Il s'agit du Togolais Kombate Moipah et son compatriote Allassani Aboulaye, de l'Ethiopien Menguiste Binyam Getu et de l'Ivoirien Konan Kouakou Boris. Ces quatre fuyards sont restés groupés jusqu'à 7 km 5 du pic.

A partir de là, l'Ethiopien prend seul la tête suivi de Kombate Moipah. Mais juste à quelques mètres du pic, la configuration de la course a changé. L'Ethiopien est rattrapé par le Togolais et même devancé au pied du pic. Kombate Moipah consolide son avantage avec une excellente montée du pic jusqu'au sommet où il décroche le drapeau en 1h18mn55s. Pour le vainqueur, c'est le travail qui a payé. « En 2015 je suis arrivé 5e au sommet du pic à cause d'une erreur commise. J'ai sacrifié l'édition de 2016 pour mieux me préparer afin d'être plus fort en 2017 », a-t-il confié. Quant à la tête d'affiche arrivée 2e sur le pic, la forte chaleur a joué en sa défaveur et le pic est trop raide.

Pour le promoteur, Ouezin Louis Oulon, l'Altitude Nahouri, c'est un grand monde, un grand comité dynamique aux petits moyens dont la détermination lui permet de grimper des montagnes. « L'événement en neuf ans rassemble et mobilise à travers le monde les nationalités ayant couru à toutes ces éditions en disent long sur l'envergure de l'événement. Malheureusement les moyens financiers font défaut et je voudrais demander au gouvernement de nous allouer annuellement un budget pour l'événement qui, bien que privé, tombe dans le domaine de l'utilité publique », a-t-il émis. Quant au parrain, Joachim Baki, c'est un soutien qu'il a apporté à un jeune frère pour lequel il a beaucoup d'admiration pour sa combativité et sa passion du travail bien fait. La particularité de cette édition d'Altitude Nahouri a été la participation de son excellence l'ambassadeur des USA, Andrew Young, accompagné d'une forte délégation.

Au chapitre des récompenses, Kombate Moipah avec son sacre repart avec une enveloppe de 600 000 FCFA. Son dauphin, l'Ethiopien Menguis Binyam Getu, s'est consolé avec une somme de 350 000. Allassani Aboulaye du Togo ferme la marche et empoche une somme de 250 000 FCFA. Le premier Burkinabé à l'arrivée, Jean François Dabiré, est classé 9e.