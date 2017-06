Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - Diables noirs prend AC Léopards à contre-pied

Pour l'entraîneur de l'AC Léopards, Mohamed Nash, cette défaite donne à réfléchir d'autant plus que son équipe a encaissé le but suite à une erreur d'inattention. « Nous allons tirer les leçons en évaluant ce qui n'a pas marché. Je suis triste de perdre un match qu'on pouvait gagner», a-t-il fait savoir. Le technicien a, par ailleurs, expliqué le manque d'efficacité de son équipe devant les buts par le fait que nombre de ses attaquants revenaient de blessure.

Jusqu'à la 87ème minute, Diables noirs et AC Léopards étaient à égalité : 0-0. Un match nul se profilait à l'horizon. Mais, le malheur des Fauves du Niari est venu d'une contre-attaque bien exploitée par Kwedi Elombo qui a inscrit l'unique but de la rencontre en faveur des Diablotins à la 88ème minute puisque le but de Junior Makisse (AC Léopards) à la 66ème minute a été invalidé pour hors-jeu. « AC Léopards de Dolisie a été supérieur à nous sur plusieurs points et avait tout ce qu'il fallait pour marcher sur nous. Mais au dernier quart d'heure, nous avons apporté des changements pour bousculer la ligne d'attaque. C'est ce qui nous a permis de l'emporter », a déclaré Jean Blaise Messo, entraîneur des Diables noirs, qui a pour principal objectif de remonter au classement pour éviter la relégation.

Les Fauves du Niari ont courbé l'échine 0-1 face aux Diablotins dans un derby pourtant à leur portée tenant compte du nombre d'occasions de but et de la maîtrise du jeu. Malgré la défaite, l'équipe de la capitale de l'or vert demeure leader au classement.

