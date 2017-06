Burkina Faso: Ramadan 2017 - La solidarité entre religions, magnifiée à Bobo

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les Infection sexuellement transmissible… Plus »

Quant à l'abbé Jaques Sanou, ayant représenté la communauté catholique de la ville, il a souhaité que cette fin de jeûne soit une occasion de conversion pour « ses frères musulmans », car, a-t-il expliqué, « chacun a besoin de se convertir, pour bâtir un monde plus fraternel de paix et d'amitié ». Une fois la prière terminée, place à la célébration en famille. Mariam Kéita, une fidèle du secteur n°10 de la ville, compte faire la fête auprès de sa progéniture. « Après la prière, je fêterai dans la joie, avec mes enfants et cela pour toutes les grâces que Allah nous a données durant ce mois de jeûne », a-t-elle confié. Et d'ajouter que cette fête doit être celle de tous les croyants, car, a-t-elle estimé « il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans ».

