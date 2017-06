Congo-Brazzaville: Vanessa Kanga - « L'art favorise le rapprochement culturel et contribue à la paix des peuples »

interview

Vanessa Kanga est une entrepreneure culturelle et artiste d'origine camerounaise, résidant au Canada. Elle est l'initiatrice de l'Afropolitan Nomad Festival dont la 4e édition se déroulera à Pointe-Noire du 14 au 19 août 2017.

Qu'est-ce qui a conduit à la création d'Afropolitan Nomad festival ?

La difficulté de favoriser la mobilité des artistes du Sud vers le Nord à cause des problèmes d'obtention de visas et la rareté sur le continent des évènements d'envergure internationale. Le souci de favoriser le rapprochement interculturel et d'amener des artistes francophones de trois continents (Amérique du Nord, Europe et Afrique) à échanger et à partager leur expérience.

Quel est l'objectif de l'évènement ?

Favoriser le rapprochement et la création d'un réseau Nord-Sud d'artistes ayant à cœur le partage et les échanges interculturels.

Qu'est-ce qui justifie le choix de la ville de Pointe-Noire pour la présente édition ?

Le festival est nomade, cela signifie que chaque année une ville différente héberge l'évènement en répondant à certains critères validés par le bureau fondateur. Pointe-Noire est la ville qui a émis le souhait de nous accueillir après le succès de l'édition de Cotonou.

Quelles sont les activités qui sont prévues lors de cet évènement ?

Au programme, nous avons des concerts, des rencontres professionnelles, des conférences et des ateliers de formation.

Pourquoi le choix du thème « L'art et le dialogue au service de la paix » ?

Dans un contexte où le festival s'inscrit dans une logique d'action citoyenne, nous sommes convaincus que l'art favorise le rapprochement culturel et contribue à la paix des peuples. D'où le choix de la thématique pour 2017.

Quel bilan faites-vous des précédentes éditions ? Où ont-elles eu lieu et sur quel thème ?

Un bilan positif, qui nous a permis au fil des années de grandir et de développer la formule au fil du temps. Nous avons eu des éditions au Cameroun, au Gabon et au Benin.

Quelle est la périodicité du festival et qui le finance ?

Le festival est annuel et est financé par des partenaires locaux et internationaux en fonction des promoteurs locaux et des pays hôtes.

Dans quel pays auront lieu les précédentes éditions et en quelle année ?

L'information du pays choisi pour 2018 sera dévoilée en conférence de presse lors du lancement du festival à Pointe-Noire.