Cameroun: 18èmes championnats africains de Boxe - Le Cameroun en tête au classement des médailles

Au terme de la compétition, le classement général des médailles place le Cameroun en tête. Les boxeurs camerounais ont en effet glané six médailles d'or dont trois dans chaque version

Chez les dames, Clotilde Essiane a été sacrée championne d'Afrique dans les 75 kg. Aubierge Yannicke Azangue a gagné dans les 69 kg et Christelle Aurore Ndiang s'est imposée dans les 57kg. Chez les hommes, Arsène Fokou Fosso est champion d'Afrique dans les +91 kg.

Dieudonnée Wilfried Seyi Ntsengue a gagné dans les 75 kg et Ulrich Rodrigue Yombo s'impose dans les 81 kg. Outre l'or, ils ont également obtenu deux médailles d'argent dans chaque version et une médaille de bronze chez les messieurs. Outre l'or, le Cameroun a ajouté trois autres médailles des couleurs différentes : deux d'argent dont l'une chez les hommes et une de bronze.

Après le Cameroun, l'Algérie se classe en deuxième position avec quatre médailles d'or. Elle a fait le paquet chez les dames remportant trois précieuses médailles par l'entremise de Bouchene Souhila (dans les 45-48kg), Sfouh Ouidad dans les 54 kg et Boualam Roumaysa dans les 51kg. Flissi Mohamed a offert la seule médaille d'or chez les messieurs dans les 52kg. La Namibie arrive en troisième position avec deux médailles d'or gagnées chez les messieurs par Hamunyela Matias (45-49kg) et Jonas Jonas Junias dans les 64 kg. En dehors des trois, aucun pays n'a fait mieux.

Le Maroc n'a pas fait mieux que les trois premiers. Belahbib Oumayma a gagné l'or dans les 64 kg dames mais le pays a eu plus de médailles d'argent (trois dont deux chez les dames). L'Iles Maurice vient après avec une médaille d'or gagnée par Clair Merven et une médaille d'argent obtenue par Colin Jean John et une autre de bronze. Ouganda talonne l'Iles Maurice avec le même nombre de médaille d'or et argent. L'or a été gagné par Kakande Muzamiru dans les 69kg et l'argent par David Ayiti battu par KO par le Camerounais Fokou Fosso dans les +91kg.

Avec une médaille d'or gagnée chez les dames par Sakobi Matshu Marcela dans les 60 kg, la République démocratique du Congo a fait le plein des médailles de bronze. Sept au total soit deux chez les hommes.

Le Congo médaillé d'or grâce à Laury Pembouabeka dans les 91 kg termine dans le top dix c'est-à-dire à la 8e place avec ses quatre médailles de bronze dont une chez les dames gagnée par Jaelle Essere. Le Kenya par l'entremise de Nicholas Okoth Okongo (dans les 60kg) complète la liste des pays ayant gagné au moins une médaille d'or dans l'une des versions. Outre l'or, ce pays a gagné trois médailles de bronze.