Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - Les femmes candidates engagées à réduire les disparités du genre

Pendant six jours, trois cents femmes candidates ont subi à Brazzaville une formation sur les notions essentielles liées aux élections, dans la perspective des scrutins du 16 juillet prochain.

A l'issue de l'atelier, les participantes ont déclaré être désormais nanties des connaissances qui leur permettront de réduire les disparités du genre.

Dans son mot de clôture de la formation, le directeur de cabinet du ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Ludovic Oniangué a indiqué que : « désormais les femmes candidates sont nanties des notions essentielles sur leur futur rôle d'avocates de proximité des populations auprès des pouvoirs publics ».

Il les a exhortées de mettre en pratique tous les enseignements reçus au cours de la formation pour que, a-t-il poursuivi, leurs actions deviennent efficaces et contribuent à la consolidation de la jeune démocratie congolaise. Ludovic Oniangué les a remerciées pour l'engagement qu'elles ont pris de réduire les disparités du genre.

« Le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a pris bonne note de vos conclusions pour en faire un véritable plaidoyer auprès des décideurs en vue de parvenir à une réelle égalité des chances. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont en adéquation avec les objectifs du ministère et son espérance de voir augmenter la présence des femmes dans les instances délibératives des assemblées municipales, départementales et nationales », a-t-il indiqué.

De son côté, le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Mohamed Abchir a noté que la volonté qui a caractérisé les femmes candidates au cours de cette formation est un signe de ce que des changements sont en cours au sein de la société congolaise, notamment de la part des femmes qui s'intéressent de plus en plus à la chose politique et également, a-t-il renchéri, de la part des partis politiques qui acceptent désormais d'aligner plusieurs femmes sur leurs listes des candidats aux élections législatives et locales.

Par ailleurs, Mohamed Abchir a invité les femmes à être plus dynamiques sur le terrain pendant les campagnes électorales. « À côté de ces efforts d'aligner les femmes, il y a bien entendu, la question des capacités des candidates à agir sur le terrain avec professionnalisme et stratégie, afin que le résultat recherché soit au rendez-vous, à savoir la victoire et au-delà de la victoire, l'augmentation du nombre des femmes dans les sphères de prises de décisions », a-t-il conclu.

Notons que cette formation a été organisée par le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration au développement en partenariat avec le Pnud, le Bureau des Nations unies en Afrique centrale et l'Onu femme.