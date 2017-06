Congo-Brazzaville: 18èmes Championnats africains de Boxe - Laury Yannick Pembouabeka offre l'or au Congo

Laury Yannick Pembouabeka a été sacré le dimanche champion d'Afrique dans la catégorie des 91 kg après avoir battu en finale le Marocain Abouhamda Abdeljalil

Le Congo boucle donc de belle manière la compétition qu'il a organisée avec pour bilan : une médaille d'or et quatre de bronze et quatre qualifiés pour les championnats du monde en septembre prochain à Hambourg en Allemagne. Le 25 juin au gymnase Nicole Oba lors de la clôture des 18e championnats d'Afrique, les Congolais ont vécu une émotion particulière. La Congolaise a retenti lorsque Laury Yannick Pembouabeka a reçu sa médaille d'or, la seule que le pays hôte a gagné sur les 10 finales des messieurs.

Mais avant que cela n'arrive, le public est passé par tous les états. Pendant le combat qui l'opposait au Marocain, Laury croyait avoir fait le combat qu'il fallait. Il mène les deux premiers rounds puis gère le troisième. Au moment de trancher, la victoire a vite changé de camp. Le Marocain donné pour vainqueur a déclenché la colère des Congolais, eux qui avaient vécu le jeudi le même scenario quand Francel Moussissié (médaillé d'or des Jeux africains) avait été injustement éliminé. Et le dimanche, les Congolais n'étaient pas prêts à subir une deuxième injustice. Kelani Bayor, le président de la Confédération africaine de boxe, était obligé de revoir lui-même le film du combat avant d'inverser à son tour le résultat. « J'ai revu le film du combat et la victoire revient au Congolais », a-t-il déclaré sur le ring en tenant la main de Laury Yannick Pembouabeka.

Du coup, la colère des Congolais a laissé la place à la joie. « Ce qui est inadmissible c'est qu'au niveau de la fédération nous n'avons pas des juges arbitres. Lors des grands championnats, c'est souvent le cas quand tu affrontes un boxeur des pays du Maghreb. Quand tu ne mets pas KO, et si tu vas jusqu' au troisième round même si tu as beaucoup pointé, c'est difficile qu'on te donne la victoire. Car au niveau de l'Afrique, ce sont eux qui gèrent la boxe », a expliqué le champion d'Afrique de la catégorie des 91kg. Laury Yannick s'est dit très satisfait d'avoir relevé le défi après son échec aux 11e jeux africains de Brazzaville 2015. «J'avais deux objectifs dans cette compétition. D'abord hisser haut le drapeau national et assurer une qualification pour les championnats du monde. J'ai respecté les consignes du coach pour gagner ce combat. L'adversaire est grand de taille, mon axe d'efforts était de rentrer », a-t-il expliqué.

Outre Laury Yannick Pembouabeka, trois autres Congolais éliminés en demi-finale sont montés sur la troisième marche du podium. Rodrigue Ngalebaye dans la catégorie des 81 kg, Anauel Ngamissengué Mpi dans les 75kg et Dival Malonga Nzalamou dans les 64kg. Tous les quatre sont qualifiés pour la phase finale des championnats d'Afrique. Chez les dames Jaelle Essele a gagné la médaille de bronze dans les 54 kg.

Tous les 40 qualifiés africains pour les championnats du monde par catégorie

Catégorie 46-49 kg : Or : Hamunyela Matias (Namibie), Argent : Simplice Fotsala (Cameroun), Bronze : Mohamed Yassine Touareg (Algerie) et Hassan Shaffi Bakari (Kenya)

Catégorie : 52 kg : Or : Flissi Mohamed (Algérie), Argent: Mohammed Otukice Rajab (Botswana), Bronze Marco Jerôme Andrianarivelo (Madagascar) et Heritier Nkolomoni Sankuru (RDC)

Catégorie 56kg : Or : Jean Jordy Vadamootoo (Iles Maurice), Argent : Geofery Kaketo (Ouganda), Bronze : Gerson Silva Rocha (Cap vert) et Bilel Mhamdi (Tunisie)

Catégorie 60 kg : Or : Okoth Nicholas Okongo (Kenya), Argent: Benbaziz Reda (Algérie), Bronze: Colin Jean John (Iles Maurice) Hamout Mohamed (Maroc)

Catégorie 64 kg: Or: Jonas Jonas Junias (Namibie), Argent : Mohamed Eslam Ahmed Aly (Egypte), Bronze : DIval Malonga Nzalamou (Congo) et Mbaya Mulumba (RDC)

Catégorie 69 kg : Or: Kakande Muzamiru (Ouganda), Argent: Clair Merven (Iles Maurice), Bronze: Said Mohamed Sedik (Egypte) et Silungwe Nkumbu (Zambie)

Catégorie 75 kg : Or : Dieudonné Wilfried Seyi Ntsengue (Cameroun), Argent : Abdin Hosam Hussein Bakr (Egypte), Bronze : Anauel Ngamissengué Mpi (Congo) et Kyalo John Mzioka (Kenya)

Catégorie 81 kg : Or : Ulrich Rogrigue Yombo (Cameroun), Argent : Ouahdi Choualo (Maroc), Bronze Rodrique Ngalebaye (Congo) et Kaonga Mbachi (Zambie)

Catégorie 91kg : Or : Laury Yannick Pembouabeka (Congo), Argent : Abouhamba Abdeljalil (Maroc), Bronze Christian Ndzie Tsoye (Cameroun) et Silva Tumba (Angola)

Catégorie+91kg : Or : Arsène Foukou Fosso (Argent), Argent : David Ayiti (Ouganda), Bronze : Rezk Mostafa Hafez (Egypte) et Masia Carlos Mbuyi (Angola).