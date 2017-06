Congo-Brazzaville: Fête africaine - La 8e édition aura lieu à La Daguenière

Organisée par l'association Zenga-Zenga, la 8e édition de la Fête africaine se déroulera du 7 au 9 juillet au port Maillard à La Daguenière en France. Spectacles, animations, biblio-pirogue sur la Loire et restauration figurent au programme de ce grand rendez-vous culturel.

Basée à La Daguenière, dans la commune nouvelle de Loire-Authion à quelques kilomètres d'Angers en France, l'association Zenga-Zenga s'est donné la vocation d'être un outil culturel au service du développement économique des gens les plus démunis, vivant dans un milieu rural et défavorisé. Elle intervient principalement entre la France et les pays d'Afrique, en particulier le Congo. La fête africaine que cette association organise et qui anime la Daguenière depuis plusieurs années aura comme parrain pour sa 8e édition, Pierre Dolivet, et comme invitée spéciale la commune de Faléa du Mali. Durant trois jours, cette commune vibrera au rythme de cette célèbre fête qui proposera plusieurs activités : projection de films, théâtre, musique, percussion, table ronde, danse, conte, poésie, biblio-pirogue sur La Loire, restauration et autres. Celles-ci se dérouleront sur différents sites (port Maillard de La Daguenière, Bibliothèque Mathu'Lu de Saint-Mathurin-sur-Loire, Port de Saint-Mathurin-sur-Loire... ).

Outre cette fête, cette année, l'association Zenga-Zenga a déjà organisé plusieurs activités parmi lesquelles le stage atelier percussions en famille, animé par Georges M'Boussi au Modulaire de La Daguenière le 19 janvier, la soirée cinéma congolais avec la projection du film «Grave erreur» qui a eu lieu le 18 février à l'espace Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire en présence de son réalisateur Richi Mbébelé. L'association a aussi célébré le Printemps des poètes le 17 mars en organisant une matinée lecture-spectacle avec des élèves de CM2 à l'école Les Bateliers de La Daguenière et une soirée lecture-spectacle avec les bénévoles des bibliothèques de La Daguenière et de Saint-Mathurin-sur-Loire à la salle Albert Verger à La Daguenière.

Au nombre d'activités organisées par Zenga-Zenga figure aussi l'atelier danse africaine animé par Falila de l'association Yédélé à la salle de l'Ecot à La Daguenière le 9 avril 2017. L'association Zenga- Zenga, c'est aussi des stages, des contes animés par Georges M'Boussi en partenariat avec la bibliothèque de La Daguenière, la peinture africaine animée par Ludivic Kouassi en partenariat avec Pastel Création, des actions d'autofinancement (collecte de ferrailles et autres), des spectacles en tournée, notamment «C'est la sorcellerie Kindoki» de la Congolaise Marie Françoise Ibovi (théâtre), «Contes d'Afrique» de Georges M'Boussi.