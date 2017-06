Burkina Faso: Ministère en charge de la communication - Les médias reçoivent du soutien

La secrétaire générale du ministère en charge de la communication, Hortense Zida, était les 22 et 23 juin à Koudougou dans le Centre-Ouest. Elle a apporté son soutien aux acteurs des médias.

Arrivée le 22 juin dernier à Koudougou, la délégation du ministère en charge de la communication, conduite par sa secrétaire générale, Hortense Zida, a d'abord été reçue par les autorités régionales au gouvernorat du Centre-Ouest.

A ces dernières, elle a révélé les grands projets du ministère. Il s'agit du retour de la radio rurale sur les ondes et de la mise en œuvre de la Télévision numérique de terre (TNT) courant septembre 2017. Pour expliquer ces deux grands projets, la secrétaire générale a rendu visite aux autorités coutumières et religieuses, notamment, le Lallé Naaba, le président de la communauté musulmane, l'évêque de Koudougou et le président du conseil régional des Assemblées de Dieu.

Hortense Zida leur a traduit la reconnaissance du ministre de la Communication pour le soutien à son département dans l'accomplissement de sa mission. La secrétaire générale a rencontré dans les locaux du service régional des Editions Sidwaya, dans la matinée du 23 juin, les acteurs de la presse. Mme Zida leur a traduit les encouragements et les félicitations pour le travail remarquable qu'ils accomplissent au quotidien. En retour, les représentants et correspondants de la presse écrite ont fait part de leurs préoccupations. Elles sont relatives à leur prise en charge financière, aux outils de travail qu'ils sont parfois obligés d'acheter. Au demeurant, les journalistes de la presse écrite ont renouvelé leur engagement et leur détermination à toujours accompagner le ministère pour l'atteinte de ses objectifs.

La TNT, bientôt opérationnelle

La secrétaire générale a, en réponse, indiqué la disponibilité du ministre à œuvrer pour interpeller les responsables des medias, notamment ceux du privés pour que des solutions soient trouvées aux préoccupations posées.

En marge de cette visite, la délégation a rendu visite à six radios privées de Koudougou. Selon elle, le ministère a voulu toucher du doigt les réalités que vivent les radios. Au cours des échanges, le soutien à la presse privée à travers le fonds créé a été au cœur des débats. Selon les explications de Hortense Zida, le ministère met tout en œuvre afin que ces fonds soient disponibles, le plus rapidement possible au profit des radios bénéficiaires. La visite a pris fin au centre émetteur de Koudougou où la secrétaire générale et la directrice générale de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) Kadidia Savadogo sont allées constater l'avancement des travaux d'installation des équipements techniques de la Télévision numérique de terre (TNT). Sur le site du centre émetteur, les messagers du ministre, Rémis Dandjinou, ont félicité le personnel du centre qui travaille jour et nuit pour permettre une bonne écoute des différents programmes dans la cité du cavalier rouge. C'est avec beaucoup de satisfaction que le constat a été fait sur le bon état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT. Pour Hortense Zida, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'elle constate que tout est mis en œuvre pour qu'à la date du 30 septembre on puisse opérationnaliser la TNT.

Selon la directrice générale de la SBT, Kadidia Savadogo, sa société est engagée sur 35 sites avec 50% de travaux déjà réalisés sur l'ensemble du territoire. Mieux à Koudougou, les travaux d'installation déjà réalisés à la date du 23 juin sont estimés à 80%.