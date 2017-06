Burkina Faso: Soutien aux personnes vulnérables - Un programme national de réponse lancé

La secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales, Yvette Dembélé, a lancé le programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables, le vendredi 23 juin 2017 à Kaya.

Le Programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables est désormais opérationnel dans les communes de Kaya et Mané dans le Sanmatenga, Séguénéga dans le Yatenga, Manga dans le Zoundwéogo et l'arrondissement n°3 de Bobo-Dioulasso dans le Houet. Ce programme, qui se décline en quatre composantes à savoir l'éducation, la santé et nutrition, la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique, vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité des ménages au Burkina Faso. Les composantes de la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique ont été lancées, le vendredi 23 juin 2017 à Kaya. Discours, prestations musicales et remise de vivres et de semences améliorées ont ponctué la cérémonie.

Selon la secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales, Yvette Dembélé, représentant le Premier ministre, 13 334 personnes issues de 1 493 ménages vulnérables des communes pilotes vont bénéficier de 396 tonnes de vivres et de 51,045 tonnes de semences améliorées d'un coût de 128 millions de F CFA. «La présente cérémonie de lancement verra pour un départ, la matérialisation des composantes, sécurité alimentaire et autonomisation économique, à travers la remise symbolique de vivres à des personnes vulnérables et la distribution de semences améliorées à des ménages figurant sur la liste des vulnérables, en vue de soutenir leurs activités de production agricole», a-t-elle indiqué.

A en croire Mme Dembélé, en plus de ces actions en faveur de ces ménages vulnérables, le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale prendra en charge l'établissement des pièces d'état civil pour les enfants des bénéficiaires qui n'en disposent pas et des cartes nationales d'identité burkinabè pour les chefs de ménages qui n'en ont pas. La secrétaire d'Etat a annoncé que la mise en œuvre des deux autres composantes aura lieu à la rentrée scolaire 2017-2018. «Un total d'environ 7 750 enfants des ménages déclarés vulnérables sont en besoin de scolarisation au niveau des cinq communes. Des dispositions seront prises pour organiser leur inscription dans les écoles, leur dotation en kits scolaires, en même temps que leur affiliation aux mutuelles de santé pour leur prise en charge sanitaire et nutritionnelle», a-t-elle soutenu.

Onze autres communes bientôt bénéficiaires

Aux dires de Mme Dembélé, le programme de société du président du Faso prévoit de prendre en charge l'ensemble de la population et de ne laisser personne en marge. «Le programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables est la concrétisation de l'engagement des autorités à œuvrer en faveur d'une rationalisation des interventions sociales et de leur meilleure canalisation en direction des vrais bénéficiaires en vue d'un impact plus significatif dans le changement et l'amélioration des conditions de vie des populations», a-t-elle souligné.

Pour ce faire, Yvette Dembélé a annoncé que les services techniques du SP/CNPS s'apprêtent à lancer dans les jours à venir une opération de ciblage des personnes vulnérables dans onze autres communes des régions des Cascades, du Centre, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Plateau central.

En attendant l'identification d'autres ménages vulnérables, les premiers responsables des communes déjà bénéficiaires ont salué le lancement de ce programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables. «Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier, dans le cadre du programme national de réponses aux besoins des personnes vulnérables, des vivres et des semences améliorées dans notre commune. Ces dons viendront renforcer la sécurité alimentaire et la résilience de nos populations», s'est réjoui le maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo. «Je pense que ce programme va soulager les personnes vulnérables, car il y a tellement de démunis dans la population», a relevé le président de la commission des affaires sociales de l'arrondissement n°3 de Bobo-Dioulasso, Amadou Barry. Il a remercié le gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme en faveur des ménages vulnérables.