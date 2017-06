Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le vendredi 23 juin 2017 successivement à Kosyam, le comité international pour le mémorial Thomas-Sankara et l'ambassadeur du Luxembourg en fin de mission, Martine Schommer.

Le comité international pour le mémorial Thomas-Sankara a fait le point au président du Faso du projet de construction d'un mémorial en l'honneur au père de la révolution burkinabè, le vendredi 23 juin 2017 à Kosyam. «Dans la mesure où nous avons le soutien du chef de l'Etat et de son gouvernement, il était un devoir pour nous de venir rendre compte de l'étape à laquelle nous nous trouvons et demander ses conseils et son soutien pour la poursuite de nos activités», a expliqué, en fin d'audience, le président du comité, Bernard Sanou. Le projet de construction du mémorial a été lancé en octobre dernier à Ouagadougou et depuis lors, le comité, selon son président, a réussi à obtenir son récépissé et a mené de nombreuses activités. «Nous sommes actuellement à l'étape du projet architectural dont la première phase vient de s'achever», a souligné Bernard Sanou.

La deuxième phase, a-t-il poursuivi, va consister au choix d'un architecte et de son projet que le comité présentera par la suite au public. Quid de la mobilisation des ressources pour l'érection du mémorial ? Pour le président du comité international pour le mémorial, en tant que projet populaire, sa construction sollicitera le concours de tous. «Nous avons des soutiens à l'interne, mais aussi à extérieur. Ils viennent de certains Etats, de personnalités, du monde scientifique, etc. Ils sont prêts à nous aider. Bientôt nous allons organiser une cérémonie de souscriptions volontaires nationale et internationale», a-t-il précisé. Le comité international a assuré achever la construction du mémorial, quel que soit le temps que cela prendra. En dépit des résultats de l'expertise sur l'identification de l'ancien président burkinabè, le comité international, selon son président, reste optimiste. «Ce n'est pas grave. Nous attendons que le juge d'instruction poursuive son travail pour que nous puissions aller vers la manifestation de la vérité», a conclu Bernard Sanou.

L'au revoir de l'ambassadeur du Luxembourg

La deuxième audience du jour a été accordée à l'ambassadeur du Luxembourg au Burkina, Martine Schommer. En fin de mission au pays des Hommes intègres, elle a fait au président du Faso, le point de la coopération luxembourgeoise avec le Burkina, les dossiers politiques régionaux et l'engagement du Luxembourg dans les dossiers politiques burkinabè. «Les quatre années de ma mission ont été une période très mouvementée. Mais nous sommes actuellement dans une situation de démocratisation, de démocratie vivante et c'est pour nous très positif.

C'est un grand optimisme que j'ai à l'égard de la nouvelle construction en place», a soutenu Martine Schommer. Quant à la coopération entre le Luxembourg et le Burkina Faso, elle a indiqué qu'elle est axée sur le PNDES. En novembre 2016, a-t-il affirmé, un nouveau programme indicatif de coopération s'étalant sur cinq ans a été signé et est basé sur les priorités du Burkina Faso. Les questions d'éducation, de formation professionnelle, de protection des ressources naturelles et des TIC sont les axes stratégiques de cette coopération. «C'est un programme de coopération sur la période 2017-2021 qui représente au total, si l'on ajoute les reliquats de la programmation précédente, un montant de 54 milliards de F CFA», a conclu Martine Schommer.