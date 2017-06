Burkina Faso: Passation des marchés publics - Le gouvernement recourt à l'entente directe

Le gouvernement s'est réuni autour du chef de l'Etat en conseil des ministres extraordinaire, le vendredi 23 juin 2017 à Kosyam. Trois dossiers jugés urgents ont été examinés, à savoir le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des programmes partenariat public-privé et deux décrets sur l'allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel de même que les projets et programmes d'investissement pour l'année en cours.

«L'année 2017 est émaillée de problèmes au niveau social. Avec les grèves dans l'administration, lorsqu'on fait le point de l'exécution du budget d'investissements à cette date, nous n'atteignons pas 30%». C'est en ces termes que la ministre de l'Economie, Rosine Coulibaly, a justifié l'adoption en conseil des ministres extraordinaire, ce vendredi 23 juin, d'un projet de loi (à soumettre à l'Assemblée nationale) et de deux décrets. Le projet de loi porte sur l'allègement des conditions d'exécution des programmes Partenariat public privé (PPP). Quant aux deux décrets, l'un porte sur allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et délégation de services publics dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel adopté lors du dernier conseil des ministres. L'autre décret consiste à l'allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et délégation de services publics dans la mise en œuvre des projets et programmes d'investissements pour l'année 2017.

L'entente directe dans la passation des marchés, encore appelée gré-à-gré, est la situation où l'autorité contractante engage des discussions qui lui paraissent utiles et propose à l'autorité compétente l'attribution du marché au soumissionnaire qu'elle a retenu. Il s'agit d'assurer plus de célérité dans la passation des marchés publics. Pour la ministre de l'Economie, le gouvernement a pris le soin de mettre des balises requises afin d'assurer une bonne exécution des travaux. D'abord, dans le choix des entreprises, fournisseurs ou prestataires, Rosine Coulibaly a indiqué que le gouvernement va s'assurer qu'ils ont les capacités financières et techniques pour exécuter le travail. Ensuite, les prestataires devront être en règles vis-à-vis du fisc et de la législation. «Toutes les entreprises ayant abandonné des chantiers sont blacklistées et elles ne pourront pas être prises en compte dans cette nouvelle procédure», a assuré la ministre des Finances.

«Tolérance zéro»

Enfin, a-t-elle expliqué, les prix unitaires appliqués doivent être conformes à la mercuriale des prix. «Nous avons des prix de référence pour des prestations. Nous allons nous assurer que les enveloppes financières tiennent compte de ces prix unitaires», a ajouté Rosine Coulibaly. Elle a également souligné que son ministère travaillera avec les départements concernés afin de s'assurer que les contrats se nouent selon les règles de l'art et dans le respect des normes. «Tous les marchés qui vont être exécutés sous ces procédures seront audités pour que les ordonnateurs des budgets des différents ministères (NDLR : les ministères sectoriels sont ordonnateurs de leur budget) puissent rendre compte du pouvoir qui leur a été donné», a-t-elle précisé. Des orientations claires, selon elle, ont été données par le chef de l'Etat qui a exigé «la tolérance zéro» tout au long du processus.

La décision du gouvernement de passer par le gré-à-gré dans les PPP, dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel (doté d'une enveloppe de plus de 400 milliards de F CFA) et pour des programmes d'investissements publics de 2017 vise à tenir ses engagements vis-à-vis de la population, notamment en matière de santé, d'éducation, d'énergie, d'approvisionnement en eau, d'infrastructures, etc. «Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un gouvernement décide de passer par une procédure accélérée ou d'urgence. Notre responsabilité nous recommande de répondre à la demande sociale. C'est pourquoi ce conseil des ministres est très important et les décisions prises très importantes pour l'avenir du pays», a affirmé Rosine Coulibaly.

Il faut noter que l'entente directe s'applique dans huit ministères porteurs de projets structurants que sont les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'approvisionnement en eau potable, l'humanitaire, l'énergie et l'enseignement

supérieur.