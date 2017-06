Burkina Faso: Pires formes de travail des enfants - Une nouvelle stratégie pour accentuer la lutte

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, le vendredi 23 juin 2017, un atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Les autorités burkinabè veulent placer la lutte contre les pires formes de travail des enfants au cœur de leurs actions. Pour ce faire, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a élaboré une nouvelle Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants (SN-PFTE). Elle a été validée au cours d'un atelier tenu le vendredi 23 juin 2017. Le chef du département en charge de la question, Clément Sawadogo, qui a présidé l'ouverture des travaux, a rappelé les enjeux de cette activité à laquelle prennent part des acteurs issus de plusieurs départements ministériels. «La protection des enfants et leur droit à un environnement propice, à leur épanouissement est un devoir constitutionnel pour l'Etat.

Pour assurer cette mission, le gouvernement se doit de mettre en œuvre des actions visant à protéger les mineurs contre les pratiques néfastes dont l'exploitation précoce par le travail et toutes les formes d'avilissement», a-t-il indiqué. De l'avis du ministre Sawadogo, l'élaboration de la SN-PFTE traduit la volonté de l'exécutif de se conformer aux dispositions constitutionnelles de l'Etat burkinabè. Elle entre également dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan national de développement économique et social (PNDES) dont l'un des effets attendus au niveau de l'axe 2 est de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41% en 2006 à 25% en 2020».

Le présent document de politique nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants qui s'étend sur la période 2018-2025 est assorti d'un plan d'actions triennal 2018-2020. La SN-PFTE se décline en trois parties, à savoir le contexte et la justification de l'élaboration de la stratégie, l'analyse diagnostique du secteur et les éléments de la stratégie. Avec pour ambition de mettre les enfants à l'abri des pires formes de travail, cette politique vise notamment, entre autres, à réduire les facteurs de vulnérabilité des enfants aux PFTE, assurer le retrait et la prise en charge des enfants victimes des PFTE et améliorer les performances du cadre institutionnel de pilotage de la lutte contre les PFTE.

A la lumière des informations renseignées dans le document, la situation des enfants victimes des pires formes de travail au Burkina Faso n'est guère reluisante. En effet, 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans contribuent à l'économie nationale soit plus d'un million 600 mille enfants et 95,8 % d'entre eux sont touchés par le phénomène du travail des enfants. L'agriculture était autrefois le secteur qui comptait plus d'enfants travailleurs, mais le boom minier que connait le pays, l'orpaillage se positionne aujourd'hui comme le secteur ayant de plus en plus recours à la main d'œuvre enfantine.

A titre illustratif, une étude sur le travail des enfants dans l'orpaillage et les carrières artisanales menée en 2010 dans cinq régions a dénombré 19 881 enfants travaillant sur 86 sites miniers. Le manuel aborde également des définitions de certains concepts. Ainsi, le travail des enfants renvoie à toute activité entreprise par une personne de moins de 18 ans, rémunérée ou non, dangereuse ou inappropriée pour son âge, ou qui nuit à sa scolarisation ou son développement physique, psychologique et social. Tandis que sont considérés comme pires formes de travail entre autres : toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente, la traite des enfants, la servitude pour dette ou servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Quant au plan triennal, il aborde des aspects tels le coût et le financement du plan d'action opérationnel, la stratégie de mise en œuvre et le suivi-évaluation, les risques majeurs et les conditions de réussite. S'agissant du montant global de l'enveloppe nécessaire pour l'exécution des actions planifiées, il est estimé à plus 103 milliards 869 millions de F CFA. Des ressources qui proviendront principalement des recettes de l'Etat, du secteur privé et des partenaires au développement. La mise en œuvre, elle, se fera selon une approche participative, axée sur les résultats et impliquant l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre le travail des enfants et particulièrement les pires formes. Les actions devront être coordonnées par un organe de pilotage doté d'un secrétariat technique.