Maroc: Tennis de table - Agadir accueille le championnat d'Afrique des Nations

La ville d'Agadir au Maroc accueille du 1er au 5 juillet la Coupe d'Afrique de tennis de table. Le tournoi devrait normalement avoir lieu au Maputo. Mais finalement, la fédération internationale de tennis de table Afrique (ITTF Afrique) a décidé de déplacement la compétition à Agadir dans le royaume chérifien.

« Initialement programmé au Mozambique, le tournoi a finalement été transféré au Maroc, en raison de l'incapacité du gouvernement du Mozambique à confirmer l'organisation du championnat », a indiqué l'ITTF Afrique. « Le Conseil exécutif (EC) d'ITTF Africa a décidé de retirer l'organisation de l'événement au Mozambique en raison du manque de communication et du retard dans la signature du contrat », a ajouté la même source.

Le championnat continental du tennis de table connaîtra la participation d'une vingtaine de nations qui vont concourir dans les épreuves par équipe et individuelle (hommes et dames). Le tournoi d'Agadir est ouvert à tous les pays du continent, avec une obligation de présenter quatre joueurs dont deux pongistes filles dans un tournoi qui permettra aux vainqueurs de se qualifier aux Coupes du monde de l'ITTF (garçons et filles), prévues la fin d'année dans un pays à désigner.

Selon le président, ITTF Afrique, l'Egyptien Khaled El-Salhy, « les favoris de ce tournoi seront le Nigeria et l'Egypte, mais des pays comme la Tunisie, l'Algérie et le Congo Brazzaville peuvent jouer les trouble-fêtes et faire une bonne figure. »