Centrafrique: L'archevêque de Bangui n'a mandaté personne pour signer l'accord de Sant'Egidio

Cette polémique est-elle de nature a discréditer cette entente de Sant'Egidio ? « Non », répond Mauro Garofalo. « Cette polémique nous permettra d'être encore plus inclusifs. Cet accord est né, mais il faut encore travailler pour le faire apprécier par tout le monde », ajoute le diplomate qui se rendra à Bangui pour des explications de texte auprès des leaders religieux, dont les évêques , la semaine prochaine.

Du côté de Sant'Egidio, on cache mal son embarras. Mauro Garofalo, chargé des relations extérieures de l'organisation, parle d'un « malentendu » que Godefroy Mokamanédé et le cardinal -- qui se connaissent bien selon lui-- devront clarifier entre eux.

