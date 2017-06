Cote d'Ivoire: Serge Aurier - La Juventus Turin songe à l'Ivoirien

La Juventus Turin, qui a perdu Dani Alves, se serait penchée sur le cas de Serge Aurier. Selon la même source, la Vieille Dame attendrait que la situation se débloque entre l'Ivoirien et le PSG. Le club turinois aurait même déjà formulé une proposition au joueur, sous contrat jusqu'en 2019 et également courtisé par l'Inter Milan et Manchester United. Le latéral droit aurait évoqué ses envies d'ailleurs à la direction parisienne, et devrait rencontrer Antero Henrique, le nouveau directeur sportif parisien, dans les prochains jours.

Selon France Football, l'Ivoirien aurait clairement envie de changer d'air cet été. Cela tombe bien, la Juventus Turin s'est penché sur son cas, dans l'optique de remplacer Dani Alves, en partance pour Manchester City. Auteur d'une saison moyenne et finalement mis sur la touche par Thomas Meunier, l'Eléphant de 24 ans a connu une saison compliquée au PSG. Pas question pour autant de le laisser filer dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi, tandis qu'Unaï Emery, son entraîneur, ne serait pas contre le départ du défenseur, sous le feu des critiques depuis l'affaire Periscope. Et c'est finalement le joueur qui pourrait trancher.

