Afrique Centrale: Le Maroc nouvel actionnaire de la BDEAC

Le Maroc participe désormais à hauteur de 3% dans le capital social de la Banque de développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), soit 4 millions de dollars. En tant qu'actionnaire, il siégera au Conseil d'administration de ladite banque.

Le ministre de l'Economie et des finances du royaume du Maroc, Mohammed Boussaid et le vice-président de la BDEAC, Zounguéré-Sokambi Armand Guy, ont signé la convention de participation la semaine dernière à Rabat, au Maroc.

La signature de cette convention, en effet, est l'une des illustrations des efforts inlassables de la direction de la BDEAC à mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale de la Banque tendant à ouvrir le capital de la banque aux actionnaires non régionaux.

Elle traduit également leur détermination à la mobilisation de ressources permettant d'accomplir pleinement la mission de Banque de développement ; celle de mieux répondre aux attentes de financement du secteur public et privé de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (Cémac) et contribuer au bien-être de la population.

La participation au capital de la BDEAC contribuera à renforcer la coopération au financement du développement entre le Royaume du Maroc et la BDEAC et promouvoir ainsi la coopération Sud-Sud.

Rappelons que la BDEAC est l'institution de financement du développement de la Cémac dont les Etats membres sont, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée Equatoriale.

Bien que majoritairement détenu par ces Etats, titulaires des actions de la catégorie A (51%), le capital de la BDEAC est également ouvert aux Etats non membres de la Cémac, aux investisseurs, institutions régionaux et internationaux, désireux de contribuer à l'émergence des pays de la sous-région comme le Koweït et la Libye qui participent respectivement à hauteur de 0,4% et 8% chacun.

Le capital autorisé de la banque est fixé à 250 milliards de FCFA. Une partie marginale dudit capital, 2%, est réservée à la souscription de nouveaux partenaires. Les souscriptions sont réparties entre le capital libérable (25%) et le capital sujet à appel (75%) destiné à la garantie des emprunts.