Afrique de l'Ouest: Le chef jihadiste Al-Sahraoui accuse et menace deux communautés du Mali

Depuis quelques mois, le MSA et le Gatia étendent leur influence dans la région de Ménaka sur le plan politique et sécuritaire. C'est ce qui perturbe les trafics « en tous genres auxquels se livre Al-Saraoui », estime Moussa Ag Acharatoumane, joint par téléphone, qui affirme que les opérations de sécurisation de la région ne s'arrêteront pas.

La missive écrite à la main à l'encre rouge est présentée comme provenant d'Abou Walid Al-Sahraoui, émir de l'organisation Etat islamique au Sahel. Dans cette lettre, il accuse les communautés Imghad et Idaksahak d'avoir défendu le Niger et la France, s'exposant ainsi aux représailles des combattants du groupe Etat islamique au Sahel. Deux personnes sont particulièrement visées, deux chefs de groupes armés maliens, Moussa Ag Acharatoumane, du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA), et le général Gamou, leader du Gatia.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.