Cote d'Ivoire: Les enquêtes sur les mutineries de janvier et mai 2017 avancent

Cinq arrestations ont lieu suite aux crimes et délits commis en janvier. « Il y a eu deux gendarmes qui ont été écroués pour vol de véhicules et trois militaires qui sont poursuivis, qui ont même été écroués pour mort d'homme, précise le commissaire du gouvernement.

Pour le fait de mai il y a eu des véhicules volés et puis des personnes qui ont été tuées, pour lesquels nous avons été saisis par des plaintes. L'enquête n'est pas terminée et je ne peux donc rien vous livrer.

« Il y a les procédures à suivre pour que le tribunal militaire poursuive. Il faut une plainte. Si on ne se plaint pas, je ne peux pas poursuivre, explique à RFI le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kouamé. Des parents sont venus porter plainte. Et j'ai avisé.

L'heure est aux premiers bilans en Côte d'ivoire dans les enquêtes ouvertes suite aux mutineries de janvier et mai dernier. Au moins six personnes avaient été tuées lors des soulèvements d'anciens rebelles et des vols avaient également été signalés. Le point avec le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kouamé.

