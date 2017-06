Afrique de l'Est: De l'eau dans le gaz entre la France et les Comores

L'événement annoncé initialement devait se dérouler ce mercredi et jeudi en grande pompe. Il se résumera finalement à une rencontre plutôt informelle entre les élus de la Réunion et une délégation de maires comoriens dans un lieu neutre, par courtoisie.

Dans la délégation française, on attendait des élus de La Courneuve et de l'île de la Réunion. Seulement des élus mahorais figuraient aussi dans la liste des invités transmise au ministère comorien des Affaires étrangères. Il a aussitôt réagi en faisant savoir à l'ambassadeur de France aux Comores qu'il était hors de question que des élus de Mayotte viennent représenter la France à Moroni et encore moins dans la foulée du dérapage d'Emmanuel Macron.

