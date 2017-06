Afrique: Une couverture santé universelle en Afrique, la réflexion est engagée à Kigali

Le Rwanda fait en effet partie des bons élèves du continent. En 2004, le pays a mis en place un système national d'assurance maladie qui couvre désormais plus de 80% de sa population. Et Anastase Murekezi, le Premier ministre rwandais a rappelé que l'enjeu était de taille. « Être en bonne santé est la base de tout le développement socioéconomique, et sans cela, rien ne fonctionnera. (...) Je demande à nos pays africains de mettre en place des stratégies pour aider à mettre en oeuvre les résolutions de ce Forum ».

La route vers la couverture santé universelle en Afrique commence à Kigali et pour l'heure, il s'agit de renforcer la collaboration et les échanges d'idées entre les différents acteurs du secteur. Tel est le mot d'ordre de cette première édition du forum de l'OMS sur la santé en Afrique, comme l'a martelé lors de la cérémonie d'ouverture Matshidiso Moeti, la directrice pour l'Afrique de l'institution onusienne.

A Kigali au Rwanda s'est ouvert ce mardi 27 juin le premier forum de l'OMS sur la santé en Afrique. Un millier de participants, décideurs, professionnels de la santé, membres du secteur privé et de la société civile, sont réunis autour du thème : «Les populations d'abord : la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique». Ce forum est présenté par l'OMS comme une plateforme permettant de discuter des défis et des solutions pour améliorer la santé sur le continent.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.