Togo: Une phase d'extension 2016-2017 réussie

Cette assertion n'est pas celle de votre site Telegramme228.com mais plutôt des responsables du Volontariat au Togo qui étaient face à la presse ce jour à la suite d'un atelier de restitution des résultats de la phase d'extension 2016-2017 du Volontariat d'engagement citoyen (VEC).

Des explications du Directeur général de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo, Oumar Agbangba, "le volontariat des jeunes a réussi à 95%". "Le volontariat des jeunes déscolarisés travaille sur la personnalité de chacun, aide les jeunes à se renaitre", et ce sont là quelques unes des raisons suffisantes qui peuvent motiver ou motive encore les jeunes à s'y engager.

Ces mots du Directeur de l'ANVT démontre de tout temps que les trois objectifs du Volontariat des jeunes déscolarisés à savoir, "faire l'éducation civique des jeunes", " travailler sur des projets d'intérêt public" et "renforcer les capacités et assurer l'insertion socio-économique de ces jeunes engagés"' sont bien atteints surtout pour ce qui est de cette phase d'extension 2016-2017 du VEC.

Des informations apportées à la presse, l'extension a concerné 11 villes de l'intérieur du pays, à savoir, Notsé, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Pagouda, Bassar, Kanté, Mango, Tandjouaré et Dapaong, ont été couvertes, en plus de Lomé. Et pour les volontaires mobilisés, M. Agbangba a donné le chiffre de 1549 jeunes de 18 à 35 ans (qui ont été à l'école ou non jusqu'en classe de Terminale) pour servir sous la direction de 11 structures d'accueil. Et dans la droite ligne du cahier de charge qui leur a été assigné, ils ont eu à "appuyer les collectivités locales à dégager des dépotoirs, créer des espaces verts, sensibiliser sur les attitudes éco-citoyennes", entre autres. En retour ces jeunes gens ont eu à bénéficier "d'un programme de renforcement de capacité, des kits d'installation et ont été organisés en groupement d'épargne et de crédit".

Ce sont donc tous ces éléments qui ont fait l'objet des échanges au cours de l'atelier qui a précédé la conférence de presse. Il ressort du bilan général fait sur la base d'une évaluation participative que des résultats tangibles ont été enregistrés aussi bien auprès des jeunes que des communautés, et les reussites et échecs identifiés dans l'expérience de cette phase seront capitalisés pour renforcer les interventions futures.

Dans la dynamique de la couverture dans un futur toutes les villes du pays, ce volontariat dit d'engagement citoyen connaitra une nouvelle extension pour concerner cette fois 17 villes du Togo, soit six nouvelles villes en plus des 11 déjà pris en compte.

Cette prochaine phase démarre à partir de Juillet avec la mobilisation des jeunes.