Togo: Le PNPER est en supervision du 26 juin au 10 juillet

De février 2015 à ce jour, 888 jeunes et femmes ont été formés en entrepreneuriat rural et 285 plans d'affaires sont finalisés et sont en attente de financement.

Voilà une partie du bilan à mi-parcours du Projet National de Promotion de l'Entrepreneuriat Rural (PNPER). Bilan qui a été présenté ce mardi par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique. Une présentation de bilan qui lance la mission de supervision du Fond International de Développement Agricole (FIDA).

Composée d'environ 12 experts, tant du FIDA que du Togo, la mission est conduite par Ester Kasalu-Coffin, Directrice Pays Division Afrique de l'Ouest du FIDA.

Elle consistera effectuer des consultations avec le gouvernement et les partenaires publics et privés. Il sera aussi question de faire des visites de terrain pour constater les réalisations, les succès, les contraintes, et organiser les entretiens avec les bénéficiaires et l'administration rurale. À terme, il sera procédé à la restitution et à la validation des résultats de la mission entre les différentes parties prenantes.

Pour l'heure, les responsables du PNPER se félicitent des résultats obtenus sur le terrain. Avant de parvenir à former des 888 MPER, trois centres et cinq plateformes régionales associées aux centres, ont été mis en place. Il s'agit de l'INFA de Tové qui coiffe 23 centres de formation, l'ANPE qui regroupe 5 membres et les centres de ressources spécialisées en finance rurale chapeautée par l'ANPE et qui collabore avec l'ANPGF.

L'objectif est de contribuer au développement de l'entrepreneuriat rural en passant par la création et la consolidation de 1800 MPER et de 7 500 emplois directs.